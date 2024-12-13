Ferramenta de Vídeo de Marketing: Crie Vídeos Impressionantes com Facilidade

Aumente o engajamento com a criação de vídeos sem complicações; utilize os avatares de AI da HeyGen para entregar mensagens de vídeo impactantes e personalizadas em escala.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional envolvente de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo independentes, ilustrando a simplicidade de gerar vídeos impactantes para redes sociais. A estética visual deve ser brilhante, amigável e visualmente dinâmica, apresentando cortes rápidos entre diversos cenários de aplicação, apoiados por uma trilha sonora contemporânea e animada. Utilize um avatar de AI para transmitir a mensagem, enfatizando a facilidade de personalizar o conteúdo e mostrando o poder dos avatares de AI para entregar mensagens de marca consistentes em várias plataformas de marketing de vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo sofisticado de 1 minuto voltado para equipes de marketing globais e gerentes de conteúdo que priorizam acessibilidade e amplo alcance em seus esforços de criação de vídeo. O estilo visual deve ser profissional e informativo, empregando layouts de múltiplas telas para demonstrar a versatilidade da plataforma, apoiado por uma voz clara e confiante. Enfatize como a HeyGen aprimora uma ferramenta de vídeo de marketing abrangente, permitindo a fácil adição de legendas, garantindo que o conteúdo seja acessível e eficaz para diversos públicos em todo o mundo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo conciso de 90 segundos voltado para analistas de marketing e gerentes de campanha, demonstrando como a HeyGen acelera a implantação e otimização de campanhas. Visualmente, combine visualizações de dados com passeios elegantes pela interface, tudo ao som de uma trilha instrumental impactante e profissional. Uma voz precisa e informativa deve explicar como o uso de Modelos e cenas simplifica a rápida criação de vídeos, permitindo testes ágeis e insights mais profundos em análises de vídeo para decisões baseadas em dados.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Ferramenta de Vídeo de Marketing

Crie vídeos de marketing atraentes sem esforço, aumente o engajamento com recursos impulsionados por AI e distribua em plataformas para expandir o alcance da sua marca.

Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece selecionando um modelo ou utilizando avatares de AI para gerar conteúdo de vídeo a partir do seu roteiro, garantindo um processo de criação de vídeo rápido e eficiente.
Step 2
Adicione Elementos Personalizados
Personalize seu conteúdo com nosso editor intuitivo. Melhore sua mensagem adicionando geração de narração e incorpore controles de branding para alinhar com a identidade da sua marca.
Step 3
Selecione Formatos Ideais
Adapte seu vídeo para qualquer plataforma com redimensionamento de proporção. Ajuste facilmente sua criação para se adequar a feeds de redes sociais, sites ou campanhas de e-mail, garantindo uma experiência de visualização ideal em todos os lugares.
Step 4
Exporte e Envolva Seu Público
Finalize seu vídeo e exporte-o em vários formatos. Compartilhe seu conteúdo de marketing envolvente para atrair leads e fortalecer relacionamentos com clientes, aproveitando todo o potencial da sua ferramenta de vídeo de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes

Produza depoimentos em vídeo convincentes para destacar os triunfos dos clientes, construindo confiança e atraindo novos potenciais clientes de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com ferramentas avançadas de edição de AI?

A HeyGen utiliza ferramentas sofisticadas de edição de AI para transformar roteiros de texto em vídeos de marketing profissionais, aproveitando avatares de AI e geração eficiente de narração para simplificar todo o seu processo de criação de vídeo.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para branding em vídeos de marketing?

A HeyGen oferece extensas opções de personalização através de seu editor intuitivo de arrastar e soltar, permitindo que os usuários apliquem controles de branding como logotipos e cores a modelos e cenas de vídeo. Isso garante que seus vídeos de marketing estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

A HeyGen pode gerar narrações de alta qualidade e incluir recursos de acessibilidade para vídeos?

Absolutamente, a HeyGen se destaca na geração de narrações, permitindo que você produza áudio claro e envolvente para todo o seu conteúdo. Ela também adiciona automaticamente legendas, melhorando significativamente a acessibilidade dos vídeos para um público mais amplo.

A HeyGen se integra perfeitamente a um conjunto de tecnologias de marketing existente para mensagens de vídeo personalizadas?

Sim, a HeyGen é projetada para se integrar suavemente ao seu conjunto de tecnologias de marketing, capacitando empresas a criar e enviar mensagens de vídeo personalizadas em escala. Essa capacidade ajuda a fortalecer os relacionamentos com os clientes e otimizar estratégias de captura de leads.

