Criador de Vídeos de Marketing: Crie Conteúdo Envolvente Rápido

Crie facilmente vídeos de marketing impressionantes para redes sociais com nosso editor de arrastar e soltar e impulsione sua marca.

Crie um vídeo de marketing de 30 segundos mostrando como é fácil para pequenos empresários usarem um criador de vídeos de marketing. Direcione para empreendedores ocupados que precisam de conteúdo rápido e profissional. O estilo visual deve ser limpo e intuitivo, demonstrando o uso de modelos e cenas pré-desenhados, acompanhado por uma narração entusiasmada.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional envolvente de 45 segundos para redes sociais, voltado para profissionais de marketing digital que buscam elevar a presença de suas campanhas. Empregue um estilo dinâmico e visualmente atraente com avatares de IA transmitindo mensagens-chave, apoiados por uma trilha sonora profissional e amigável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de marketing de 60 segundos demonstrando como criar conteúdo de vídeo de marketing com branding consistente. Este vídeo deve ser direcionado a equipes de marketing e grandes empresas focadas em identidade de marca. O estilo visual e de áudio deve ser elegante, corporativo e autoritário, utilizando texto para vídeo a partir de roteiro para garantir a precisão da mensagem da marca em todo o conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de marketing inspirador de 30 segundos para empreendedores, destacando a rapidez e a qualidade na produção de diversos vídeos de marketing. O estilo visual deve ser acelerado e energético, acompanhado por uma trilha sonora motivadora e geração de narração poderosa.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marketing

Crie facilmente vídeos de marketing profissionais que capturam a atenção e impulsionam o engajamento para o seu negócio, sem necessidade de experiência prévia.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre uma ampla variedade de "modelos de vídeo" profissionalmente projetados ou comece do zero. Nossos diversos "Modelos e cenas" são perfeitos para qualquer campanha de marketing.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Insira seu roteiro e aproveite nosso recurso de "Texto para vídeo a partir de roteiro" para transformar texto em visuais envolventes. Enriqueça sua narrativa com o "gerador de voz de IA" para áudio com som natural.
3
Step 3
Personalize e Marque
Adapte seu vídeo para alinhar com seu "branding consistente" ajustando cores, fontes e adicionando seu logotipo. Utilize "Controles de branding (logotipo, cores)" para manter uma aparência coesa em todo o seu conteúdo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Marketing
Finalize seu projeto e exporte "vídeos de marketing" de alta qualidade em vários formatos. Otimize facilmente sua saída usando "Redimensionamento de proporção e exportações" para diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Construa confiança e credibilidade transformando depoimentos de clientes em narrativas de vídeo impactantes e envolventes alimentadas por IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de marketing?

O HeyGen funciona como um criador de vídeos de marketing intuitivo, permitindo que você crie vídeos de marketing com notável facilidade. Você pode aproveitar uma ampla gama de modelos de vídeo e avatares de IA para produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade.

O HeyGen pode ajudar meu negócio a produzir anúncios de vídeo profissionais?

Sim, o HeyGen capacita você a produzir anúncios de vídeo profissionais e vídeos promocionais para várias plataformas. Seus recursos, como controles de branding e acesso a uma biblioteca de mídia com ativos de estoque, garantem uma marca consistente em todo o seu conteúdo.

Quais recursos alimentados por IA o HeyGen oferece para criação de vídeos?

O HeyGen incorpora edição avançada de IA para otimizar seu fluxo de trabalho, incluindo capacidades de texto para vídeo e um gerador de voz de IA. Isso permite a criação eficiente de conteúdo de vídeo animado dinâmico.

O HeyGen é adequado para pequenas empresas que buscam melhorar sua presença nas redes sociais?

Absolutamente, o HeyGen é uma solução ideal para pequenas empresas que desejam aumentar seu engajamento nas redes sociais. Seu editor de arrastar e soltar fácil de usar e capacidades de redimensionamento de proporção tornam simples a produção de conteúdo envolvente para qualquer plataforma.

