Imagine criar um vídeo explicativo dinâmico de 45 segundos apresentando um novo produto, direcionado a proprietários de pequenas empresas. O estilo visual deve ser moderno, limpo e graficamente rico, com animações envolventes, complementado por uma narração energética e profissional gerada sem esforço usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen, tornando-se um poderoso criador de vídeos de marketing.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um anúncio de mídia social atraente de 30 segundos voltado para profissionais de marketing digital que buscam aumentar o engajamento na plataforma. Este vídeo deve ser rápido, visualmente impactante com cores vibrantes e otimizado para visualização em dispositivos móveis usando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen, apresentando um avatar AI personalizado entregando uma mensagem concisa e persuasiva para criar vídeos de marketing com AI.
Crie um vídeo autêntico de depoimento de cliente de 60 segundos projetado para construir confiança com potenciais clientes. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, apresentando um avatar AI personalizado genuíno falando diretamente ao público, apoiado por uma narração amigável e credível gerada através da geração de narração da HeyGen para servir como um gerador eficaz de vídeos de marketing.
Produza um vídeo claro de 90 segundos demonstrando um novo recurso de software para novos usuários que precisam de um onboarding rápido. O estilo visual deve ser instrutivo com capturas de tela precisas e recursos destacados, aprimorado pelas legendas da HeyGen para acessibilidade e aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque para melhorar a experiência geral do editor de vídeo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Marketing

Crie facilmente vídeos de marketing de alto impacto com AI, do roteiro à renderização final, envolvendo seu público em todas as plataformas.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando entre uma variedade de **modelos** profissionalmente projetados para iniciar seu processo de criação de vídeo.
2
Step 2
Adicione Avatares AI e Ativos
Enriqueça seu vídeo escolhendo entre uma variedade de **avatares AI** e integrando seus ativos de marca ou mídia de estoque.
3
Step 3
Aplique Narração e Branding
Gere uma **narração** envolvente usando texto para fala, adicione legendas e aplique as cores e logotipo únicos da sua marca para um visual coeso.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seus **vídeos de marketing** profissionais utilizando nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportações, garantindo uma entrega perfeita em todas as plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Crie vídeos AI envolventes para mostrar efetivamente depoimentos de clientes, construindo confiança e demonstrando o valor do produto.

Como a HeyGen possibilita a criação de vídeos de marketing envolventes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de marketing de alto impacto transformando texto em visuais dinâmicos usando avatares AI e tecnologia avançada de texto para vídeo. Nossa plataforma permite vídeos personalizados que cativam seu público, tornando a HeyGen um poderoso gerador de vídeos de marketing com AI.

Posso personalizar vídeos de marketing com os ativos específicos da minha marca na HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você integre facilmente os ativos da sua marca, como logotipos e cores, em seus vídeos de marketing. Isso garante que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade e o estilo da sua marca.

Quais ferramentas de AI a HeyGen oferece para produção eficiente de vídeos de marketing?

A HeyGen funciona como um editor de vídeo AI avançado, oferecendo recursos como geração de roteiro AI, avatares AI realistas e narrações de texto para fala. Essas ferramentas impulsionadas por AI simplificam e aceleram o processo de criação de vídeos de marketing profissionais.

A HeyGen é uma plataforma fácil de usar para fazer vídeos de mídia social?

Absolutamente. A HeyGen possui um editor intuitivo de arrastar e soltar e uma ampla gama de modelos, tornando incrivelmente fácil produzir vídeos de mídia social atraentes rapidamente. Você pode criar e adaptar conteúdo para várias plataformas sem esforço.

