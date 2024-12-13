Desenvolva um guia em vídeo de 1 minuto para novos usuários do criador de vídeos de treinamento de marketing, demonstrando como transformar eficientemente um roteiro escrito em um vídeo completo. O público-alvo são profissionais de marketing que buscam otimizar a criação de conteúdo. Visualmente, o vídeo deve ser limpo e em estilo tutorial, com destaques claros na interface do usuário. O áudio deve apresentar uma narração concisa e profissional, guiando os espectadores pelo processo de Texto-para-vídeo a partir do roteiro, enfatizando os benefícios de economia de tempo.

