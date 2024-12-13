Criador de Vídeos de Treinamento de Marketing para Conteúdo Envolvente

Crie vídeos de treinamento e marketing cativantes sem esforço com avatares de IA, aumentando o engajamento e economizando tempo.

Desenvolva um guia em vídeo de 1 minuto para novos usuários do criador de vídeos de treinamento de marketing, demonstrando como transformar eficientemente um roteiro escrito em um vídeo completo. O público-alvo são profissionais de marketing que buscam otimizar a criação de conteúdo. Visualmente, o vídeo deve ser limpo e em estilo tutorial, com destaques claros na interface do usuário. O áudio deve apresentar uma narração concisa e profissional, guiando os espectadores pelo processo de Texto-para-vídeo a partir do roteiro, enfatizando os benefícios de economia de tempo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos direcionado a treinadores de negócios e educadores, ilustrando o poder dos avatares de IA em aprimorar vídeos de treinamento. Este vídeo deve adotar um estilo visual envolvente e centrado em personagens, apresentando vários avatares de IA expressivos apresentando conceitos-chave. O áudio deve manter um tom amigável e instrutivo, demonstrando como a funcionalidade de avatar de IA personalizado pode personalizar e tornar o aprendizado mais interativo para os participantes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, destacando como o HeyGen pode servir como seu criador de vídeos de marketing preferido. O estilo visual deve ser dinâmico e acelerado, cortando rapidamente entre diversos ativos de estoque e cenas para transmitir versatilidade. Uma trilha sonora animada e energética deve acompanhar uma narração que enfatiza a facilidade de encontrar e integrar visuais atraentes usando a biblioteca de mídia/suporte de estoque para criar vídeos promocionais impactantes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo técnico de 2 minutos para equipes de marketing e defensores da acessibilidade, detalhando o uso eficaz de legendas para todos os vídeos de treinamento de marketing. A apresentação visual deve ser altamente informativa, apresentando segmentos claros de captura de tela que destacam o recurso de legendagem automática e as opções de personalização dentro do HeyGen. O áudio deve incluir uma narração detalhada e explicativa, guiando os usuários pelo processo de Legendas/legendas, garantindo que todo o conteúdo seja acessível e envolvente para um público mais amplo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento de Marketing

Crie facilmente vídeos de treinamento de marketing envolventes e eficazes que educam seu público e melhoram a comunicação da sua marca.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece selecionando um modelo pré-desenhado ou gerando um roteiro com o gerador de roteiros de IA para delinear seu conteúdo de treinamento.
2
Step 2
Personalize com Visuais e Personagens
Enriqueça sua mensagem adicionando visuais envolventes da biblioteca de mídia e selecionando entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar seu treinamento.
3
Step 3
Gere Narrações Profissionais e Legendas
Transforme seu roteiro em narrações com som natural usando IA de texto-para-fala e adicione automaticamente legendas precisas para acessibilidade e clareza.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Treinamento
Finalize seu vídeo de treinamento de marketing e exporte facilmente com proporções otimizadas para compartilhamento perfeito em várias plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Clipes Rápidos de Treinamento de Marketing

.

Gere rapidamente vídeos e clipes de curta duração atraentes, perfeitos para entregar treinamentos de marketing focados ou promover cursos nas redes sociais.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos técnicos com IA?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos técnicos ao utilizar tecnologia avançada de criador de vídeos com IA, incluindo IA de texto-para-fala para narrações realistas e a capacidade de gerar avatares de IA personalizados. Isso capacita os usuários a produzir conteúdo de alta qualidade de forma eficiente, sem habilidades complexas de edição.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para edição de vídeo fácil?

O HeyGen fornece um editor intuitivo de arrastar e soltar, juntamente com uma rica biblioteca de modelos e ativos de estoque, tornando o processo de criação de vídeos simples para qualquer pessoa. Esta plataforma é perfeita para criar vídeos de marketing e treinamento profissionais rapidamente.

O HeyGen pode melhorar a acessibilidade e clareza dos vídeos?

Com certeza. O HeyGen melhora a acessibilidade dos vídeos com legendas automáticas e oferece robustas capacidades de narração, tornando seu conteúdo compreensível para um público mais amplo. Você também pode incorporar gravação de tela para demonstrar processos técnicos de forma eficaz.

Para quais tipos de vídeos de marketing o HeyGen é ideal?

O HeyGen serve como uma plataforma abrangente de criação de vídeos ideal para produzir diversos vídeos de marketing, incluindo vídeos explicativos envolventes, vídeos promocionais dinâmicos e vídeos informativos para redes sociais. É um poderoso criador de vídeos de marketing para diversas necessidades empresariais.

