Gerador de Vídeo Resumo de Marketing: Crie Conteúdo Envolvente Rápido

Gere destaques de vídeo rapidamente e envolva seu público mais rápido com avatares AI realistas, economizando tempo valioso dos criadores de conteúdo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo técnico de 90 segundos voltado para desenvolvedores, gerentes de produto e treinadores técnicos, mostrando como gerar destaques de vídeo rápidos a partir de documentação complexa e melhorar a acessibilidade do conteúdo por meio de transcrições. A estética visual deve ser moderna e diagramática, incorporando gravações de tela e avatares AI integrados para explicar conceitos complexos. Uma voz clara, concisa e autoritária deve narrar o conteúdo, enfatizando o poder dos avatares AI em transmitir informações técnicas.
Prompt de Exemplo 2
Crie uma demonstração de gerador de resumo de marketing de 45 segundos envolvente para gerentes de mídias sociais e proprietários de pequenas empresas, ilustrando como transformar conteúdo de marketing em vídeos vibrantes para redes sociais. O estilo visual deve ser acelerado e utilizar cores energéticas e vibrantes com apresentações em diversos formatos de proporção, complementado por uma trilha sonora energética e motivacional e uma narração nítida. Mostre a versatilidade do redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para diferentes plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo tutorial de 2 minutos para treinadores corporativos e desenvolvedores de conteúdo de e-learning, focando em como a HeyGen serve como uma ferramenta robusta de resumo de vídeo para automatizar a criação de módulos de treinamento a partir de conteúdo longo existente. A apresentação visual deve ser estruturada e profissional, destacando efetivamente os principais pontos e dados, entregue com uma narração calma e educacional. Demonstre claramente o recurso automatizado de legendas para maior acessibilidade e aprendizado.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo Resumo de Marketing

Transforme rapidamente conteúdo de marketing extenso em resumos de vídeo envolventes e concisos usando AI para comunicação eficaz.

1
Step 1
Carregue Seu Conteúdo
Comece carregando seu vídeo de marketing, áudio ou colando seu roteiro. Nossa AI analisará o conteúdo para identificar insights chave.
2
Step 2
Gere Seu Resumo
Nosso resumidor de vídeo AI processa instantaneamente seu conteúdo carregado para criar um resumo conciso, destacando os pontos de marketing mais importantes.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Adapte seu vídeo resumo de marketing selecionando modelos, adicionando avatares AI e aplicando seus controles de branding para combinar com o estilo da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo com legendas automáticas e exporte em vários formatos de proporção, pronto para todos os seus vídeos de redes sociais e canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em vídeos envolventes alimentados por AI, destacando efetivamente o sucesso e construindo confiança com seu público-alvo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com AI?

A HeyGen utiliza AI avançada para transformar seu conteúdo, permitindo a geração de texto-para-vídeo a partir de roteiros. Você pode criar vídeos profissionais rapidamente usando avatares AI realistas e narrações, economizando tempo significativo na produção de conteúdo.

Quais controles de branding estão disponíveis na HeyGen?

A HeyGen oferece controles de branding abrangentes, permitindo que você personalize vídeos com seus logotipos, cores da marca e ativos. Isso garante que seus vídeos gerados por AI para redes sociais mantenham uma identidade de marca consistente em todas as plataformas.

A HeyGen pode gerar legendas e subtítulos automáticos?

Sim, a HeyGen possui geração automática de legendas e subtítulos, tornando seus vídeos acessíveis e envolventes. Essa capacidade também inclui transcrições avançadas para converter vídeo em texto de forma eficiente.

A HeyGen é eficaz como gerador de vídeo resumo de marketing?

Com certeza. A HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeo resumo de marketing, permitindo que criadores de conteúdo produzam rapidamente destaques de vídeo envolventes a partir de conteúdo mais longo. Ela funciona como um gerador de resumo AI para destilar mensagens-chave de forma eficaz.

