Criador de Vídeos de Caminho de Marketing para Crescimento Empresarial

Aumente a geração de leads e crie anúncios de vídeo de alto desempenho com nosso criador de vídeos de caminho de marketing, aproveitando poderosas capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

462/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos direcionado a gerentes de marketing, ilustrando como a criação eficiente de vídeos pode aumentar a geração de leads nas redes sociais. O estilo visual e de áudio deve ser energético, acelerado e moderno, complementado por música de fundo animada. Aproveite os extensos Modelos & cenas da HeyGen para desenvolvimento rápido e seu recurso de redimensionamento & exportação de proporção para adaptar perfeitamente o conteúdo para várias plataformas de redes sociais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 90 segundos especificamente para gerentes de produto, transformando uma "história de sucesso do cliente" em uma peça promocional impactante. O estilo visual e de áudio deve ser autêntico e profissional, utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para garantir uma mensagem consistente e vozes de IA claras e semelhantes às humanas. Inclua legendas abrangentes para melhorar a acessibilidade e a retenção de informações para o público.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio de vídeo de 1 minuto para anunciantes digitais e criadores de conteúdo, destacando como "modelos de vídeo de marketing" disponíveis facilitam a criação de Anúncios de Vídeo de Alto Desempenho. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e persuasivo, apresentando um forte chamado à ação e visuais diversificados. Maximize o impacto integrando o suporte abrangente de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para imagens atraentes e aproveitando seus variados Modelos & cenas para uma saída rápida e profissional.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Caminho de Marketing

Guie seu público de forma integrada através de sua jornada com vídeos cativantes, projetados para engajar e converter em cada etapa.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece selecionando entre uma variedade diversificada de modelos de vídeos de marketing, proporcionando um ponto de partida profissional para seu conteúdo e garantindo consistência de marca com os Modelos & cenas da HeyGen.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA Envolventes
Eleve sua mensagem incorporando avatares de IA realistas que ressoam com seu público-alvo, aumentando o engajamento e tornando seu caminho de marketing mais pessoal.
3
Step 3
Aplique Melhorias Profissionais
Refine seu vídeo com legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e a compreensão do espectador, garantindo que sua mensagem seja clara e impactante em todas as plataformas.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo de caminho de marketing e utilize o redimensionamento & exportação de proporção para otimizá-lo para vários canais, como vídeos para redes sociais, garantindo alcance e eficácia máximos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Transforme depoimentos de clientes em narrativas de vídeo atraentes para construir confiança, gerar leads e mostrar seu valor comprovado.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos?

A HeyGen possui um editor intuitivo de arrastar e soltar que permite aos usuários transformar roteiros em vídeos de marketing profissionais sem esforço. Este processo simplificado torna a produção de vídeos de alta qualidade acessível para todos, desde o conceito até a exportação final.

A HeyGen pode gerar automaticamente legendas e vozes realistas para meus vídeos?

Sim, a HeyGen oferece geração automática de legendas e capacidades avançadas de texto-para-fala para geração de narração com som natural. Você também pode integrar avatares de IA para transmitir sua mensagem, garantindo um conteúdo envolvente e acessível.

Que tipos de vídeos de marketing posso criar com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode produzir uma ampla gama de vídeos de marketing, incluindo vídeos promocionais, vídeos explicativos e vídeos para redes sociais. Nossa extensa biblioteca de modelos de vídeos de marketing e poderosas capacidades de criador de vídeos de IA ajudam você a começar rapidamente.

A HeyGen suporta branding personalizado e diferentes formatos de vídeo?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo e cores da marca em seus vídeos. Além disso, você pode utilizar nossa rica biblioteca de ativos de estoque e ajustar facilmente o redimensionamento de proporção para várias plataformas antes de exportar seus anúncios de vídeo de alto desempenho.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo