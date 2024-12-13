Criador de Vídeos de Visão Geral de Marketing: Impulsione a Presença da Sua Marca

Crie vídeos de visão geral de marketing envolventes com facilidade usando modelos personalizáveis. Transforme seus roteiros em visuais atraentes com poderosas capacidades de texto para vídeo.

Crie um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para equipes de marketing empresarial que buscam aproveitar ferramentas avançadas de edição de vídeo com IA. Este vídeo deve adotar um estilo visual elegante e corporativo, exibindo visualizações de dados complexas e elementos de interface do usuário, complementados por uma narração profissional e clara gerada por IA. Destaque como a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro simplifica a criação de conteúdo, apresentando um avatar de IA que mostra estatísticas-chave para máximo impacto.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 1 minuto para especialistas em marketing digital encarregados de criar vídeos de marketing envolventes em diversas plataformas de mídia social. O estilo visual deve ser acelerado, incorporando cores vibrantes e cortes rápidos, acompanhado por música de fundo animada e moderna e legendas proeminentes para acessibilidade. Demonstre o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para uma adaptabilidade perfeita entre plataformas, utilizando modelos personalizáveis para acelerar a produção.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo técnico de 2 minutos voltado para desenvolvedores de software e gerentes de produto, introduzindo uma nova integração de pilha tecnológica. A estética do vídeo deve ser limpa e precisa, combinando gravações detalhadas de tela, diagramas animados e música de fundo sutil alinhada à marca, tudo narrado por uma geração de voz autoritária e calma. Ilustre claramente as etapas de integração, incorporando suporte de biblioteca de mídia/estoque para imagens técnicas relevantes que enriquecem a explicação.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento interno de 45 segundos para novos funcionários sobre como usar efetivamente nossas ferramentas de criação de vídeos de visão geral de marketing. A abordagem visual deve ser amigável e acessível, empregando gráficos brilhantes, destaques de texto na tela e um tom caloroso e encorajador de um avatar de IA. Mostre o fluxo de trabalho simples de arrastar e soltar, utilizando um avatar de IA para guiar os usuários pelas principais funcionalidades e fornecendo legendas claras para todo o conteúdo falado.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Visão Geral de Marketing

Crie vídeos de visão geral de marketing envolventes sem esforço com ferramentas de edição de vídeo com IA, projetadas para aumentar o reconhecimento da marca e engajar seu público.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo com um Modelo
Selecione um modelo de vídeo de marketing profissional para iniciar seu projeto. Aproveite os "modelos de vídeo de marketing" existentes para um início rápido e impactante, ou comece do zero com uma tela em branco.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Utilize ferramentas avançadas de "edição de vídeo com IA" para gerar conteúdo envolvente. Insira seu roteiro para converter texto em vídeo ou carregue sua própria mídia da biblioteca de mídia para personalizar cada cena.
3
Step 3
Aprimore com Vozes de IA e Branding
Eleve sua narrativa usando um avançado "gerador de voz por IA" para narrações com som natural. Aplique as cores e o logotipo da sua marca com controles de branding para manter a consistência visual ao longo do seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Finalize sua criação e use o "criador de vídeos de visão geral de marketing" para exportar seu vídeo em vários formatos de proporção. Prepare seu vídeo de alta qualidade para compartilhamento perfeito nas plataformas de mídia social ou incorporado em seu site.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Demonstração de Sucesso do Cliente

Desenvolva histórias de sucesso de clientes envolventes com vídeos de IA para construir confiança, validar ofertas e atrair novos clientes de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como um avançado criador de vídeos de marketing?

O HeyGen aproveita recursos poderosos de IA, incluindo geração de texto para vídeo e avatares de IA, para simplificar a criação de vídeos de marketing de alta qualidade a partir de roteiros simples, tornando-o uma ferramenta eficiente de edição de vídeo com IA.

Quais opções personalizáveis o HeyGen oferece para branding em vídeos de marketing?

O HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo de marketing personalizáveis, permitindo que você incorpore facilmente o logotipo, as cores e o conteúdo de estoque da sua marca. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar simplifica a personalização de cada cena para aumentar o reconhecimento da marca.

O HeyGen integra geração de voz por IA e opções abrangentes de legendas?

Sim, o HeyGen possui um avançado gerador de voz por IA que cria narrações com som natural diretamente do seu roteiro. Ele também gera automaticamente legendas precisas, melhorando a acessibilidade e o alcance do vídeo nas plataformas de mídia social.

O HeyGen pode adaptar vídeos de marketing para várias plataformas de mídia social de forma eficiente?

O HeyGen, como um criador de vídeos versátil, permite redimensionamento de proporção e opções de exportação sem esforço para ajustar perfeitamente seus vídeos de marketing para diferentes plataformas de mídia social. Isso garante que seu conteúdo pareça profissional em qualquer lugar, do Instagram ao YouTube.

