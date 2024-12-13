Crie um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para equipes de marketing empresarial que buscam aproveitar ferramentas avançadas de edição de vídeo com IA. Este vídeo deve adotar um estilo visual elegante e corporativo, exibindo visualizações de dados complexas e elementos de interface do usuário, complementados por uma narração profissional e clara gerada por IA. Destaque como a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro simplifica a criação de conteúdo, apresentando um avatar de IA que mostra estatísticas-chave para máximo impacto.

