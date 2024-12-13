Gerador de Vídeos de Visão Geral de Marketing para Crescimento Empresarial

Crie facilmente visões gerais de marketing atraentes usando modelos de vídeo e cenas pré-desenhados para acelerar seu processo de criação de vídeos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Impulsione sua presença nas redes sociais com um vídeo dinâmico de 45 segundos voltado para profissionais de marketing de redes sociais e criadores de conteúdo, demonstrando como os extensos modelos de vídeo da HeyGen podem acelerar os esforços de branding. Apresente uma estética visualmente envolvente e moderna com cortes rápidos, cores vibrantes e uma trilha sonora energética, complementada por uma voz AI amigável, ilustrando o poder de personalizar Modelos & cenas pré-fabricados para uma mensagem de marca consistente.
Prompt de Exemplo 2
Para treinadores corporativos e desenvolvedores de e-learning, produza um vídeo abrangente de 90 segundos demonstrando a utilidade dos avatares AI da HeyGen na entrega de módulos de treinamento. O estilo visual e de áudio deve ser altamente profissional e envolvente, apresentando demonstrações claras e bem estruturadas de personalização de avatares, uma voz AI autoritária narrando tópicos complexos e música de fundo sutil, enfatizando como os avatares AI da HeyGen melhoram a retenção e o engajamento no aprendizado.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo rápido de 30 segundos para profissionais de marketing digital e proprietários de pequenas empresas, focando na versatilidade da HeyGen para criação rápida de vídeos em várias plataformas. Este vídeo deve adotar um estilo visual rápido e vibrante com gráficos em movimento modernos, apresentando um jingle cativante e uma voz AI envolvente, ilustrando explicitamente como é fácil adaptar conteúdo para vários formatos de proporção usando a capacidade de redimensionamento & exportação de proporção da HeyGen, perfeito para campanhas de redes sociais.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Visão Geral de Marketing

Crie rapidamente vídeos profissionais de visão geral de marketing com AI, agilizando sua produção de conteúdo e aprimorando a mensagem da sua marca de forma eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole seu texto de visão geral de marketing. A capacidade de Texto-para-vídeo da nossa plataforma transformará seu conteúdo em uma história visual, impulsionada por AI de texto para vídeo.
2
Step 2
Selecione Visuais & Avatares
Escolha entre uma ampla gama de modelos de vídeo profissionais para estabelecer o visual e a sensação perfeitos para sua visão geral de marketing.
3
Step 3
Adicione Sua Marca & Voz
Aprimore o profissionalismo do seu vídeo utilizando controles de Branding para incorporar o logotipo e as cores personalizadas da sua empresa.
4
Step 4
Exporte para Distribuição
Finalize seu vídeo de alta qualidade com opções de redimensionamento & exportação de proporção, preparando-o perfeitamente para várias plataformas de redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Crie vídeos impactantes de depoimentos de clientes que constroem confiança, demonstram valor e fortalecem a credibilidade da sua marca.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos AI a partir de texto?

A HeyGen capacita os usuários a transformar roteiros em vídeos AI envolventes com facilidade. Nossa avançada tecnologia de AI de texto-para-vídeo gera avatares AI realistas e sintetiza narrações naturais, agilizando todo o processo de produção de vídeo de forma eficiente.

Posso integrar a identidade da minha marca nos vídeos gerados pela HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores específicas da marca e fontes personalizadas. Isso garante que todos os seus vídeos AI mantenham uma presença de marca consistente e profissional para o marketing do seu negócio.

Quais recursos tornam a HeyGen uma ferramenta AI eficiente para marketing de vídeo?

A HeyGen aumenta a eficiência com um conjunto robusto de recursos, incluindo modelos de vídeo personalizáveis, um gerador de voz AI e uma extensa biblioteca de mídia. Essas ferramentas permitem a criação rápida de vídeos de visão geral de marketing e vários vídeos AI sem edição de vídeo complexa.

Como funciona a tecnologia de geração de avatares e voz AI da HeyGen?

A HeyGen utiliza tecnologia AI de ponta para criar avatares AI realistas que podem entregar seu roteiro com expressões e gestos naturais. Juntamente com a geração avançada de voz AI, essa capacidade permite uma produção de texto-para-vídeo perfeita, tornando a criação de vídeos profissionais acessível a todos.

