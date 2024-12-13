Gerador de Vídeo de Lançamento de Marketing: Crie Vídeos Impressionantes Rápido

Aproveite o poderoso recurso Texto-para-vídeo para gerar vídeos de marketing envolventes para suas campanhas de lançamento de produtos sem esforço, mesmo sem habilidades técnicas.

527/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Como gerentes de produto e equipes de marketing em tecnologia podem rapidamente produzir vídeos de demonstração de produtos impressionantes para suas campanhas de lançamento? Este vídeo instrucional moderno e limpo de 60 segundos fornece a resposta, ilustrando o processo de criação rápida. O tom deve ser inspirador e positivo, usando demonstrações de interface de usuário elegantes e música de fundo energética, enfatizando como os extensos Modelos e cenas da HeyGen aceleram a produção de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo promocional vibrante de 30 segundos otimizado para redes sociais, voltado para criadores de conteúdo e profissionais de marketing de redes sociais, demonstrando a rápida geração de conteúdo promocional. O estilo visual deve ser dinâmico e envolvente, com uma trilha energética, apresentando animações de texto na tela. Mostre a experiência perfeita de usar o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar ideias em anúncios de vídeo cativantes, aumentando efetivamente a presença online.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um empreendedor de e-commerce, sem necessidade de habilidades técnicas, criando facilmente um vídeo de produto de IA brilhante e minimalista de 50 segundos para sua última oferta. Esta narrativa visual amigável e inspiradora, completa com uma trilha musical suave, é adaptada para desenvolvedores de produtos independentes e destaca a simplicidade de criar vídeos impactantes para redes sociais. Enfatiza a importância do recurso de Legendas da HeyGen para alcançar um público mais amplo e garantir a clareza da mensagem.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Lançamento de Marketing

Crie vídeos de lançamento de marketing profissionais sem esforço com ferramentas alimentadas por IA, do script a visuais impressionantes, sem necessidade de habilidades técnicas.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo em nossa extensa biblioteca de modelos de vídeo profissionalmente projetados para definir o cenário para seu lançamento de produto.
2
Step 2
Adicione Seu Avatar de IA
Enriqueça seu vídeo incorporando um avatar de IA realista para narrar sua mensagem e envolver seu público.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Personalize seu vídeo de marketing com as cores únicas da sua marca, logotipo e outros elementos personalizados usando controles de marca intuitivos.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Renderize e baixe seu vídeo de lançamento de marketing de alta qualidade, otimizado com várias opções de redimensionamento de proporção para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Sucesso do Cliente Atraentes

.

Construa confiança e credibilidade para seu produto gerando vídeos profissionais de histórias de sucesso de clientes sem esforço.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de produtos de IA?

A HeyGen permite que você produza vídeos de produtos de IA profissionais sem esforço, usando avatares de IA realistas e scripts gerados automaticamente por IA. Esta abordagem criativa garante vídeos de demonstração de produtos atraentes para seu público, tornando suas campanhas de lançamento de produtos mais impactantes.

A HeyGen é um criador de vídeos de marketing fácil de usar para iniciantes?

Sim, a HeyGen foi projetada para ser um criador de vídeos de marketing intuitivo, mesmo para aqueles sem habilidades técnicas. Seu editor de arrastar e soltar fácil de usar e seus extensos modelos de vídeo tornam a criação de vídeos de lançamento de marketing de alta qualidade simples e eficiente.

Que tipos de vídeos posso criar com a HeyGen para minhas campanhas?

A HeyGen é um Gerador de Vídeos de IA versátil que permite produzir uma ampla gama de conteúdos, incluindo vídeos envolventes para redes sociais, vídeos promocionais impactantes e anúncios de vídeo eficazes. Você também pode adicionar facilmente narrações e legendas para aprimorar suas criações.

A HeyGen pode gerar scripts de vídeo e avatares de IA realistas?

Absolutamente, a HeyGen simplifica seu fluxo de trabalho oferecendo scripts gerados automaticamente por IA e uma seleção de avatares de IA realistas. Esta combinação permite a produção rápida de conteúdo de alta qualidade para campanhas de lançamento de produtos sem esforço criativo extenso.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo