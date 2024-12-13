Criador de Vídeos para Funil de Marketing: Aumente as Conversões

Transforme scripts em vídeos de marketing profissionais instantaneamente usando Texto para Vídeo a partir de script para otimizar sua jornada do cliente e aumentar as taxas de conversão.

Crie um vídeo explicativo conciso de 1 minuto direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, ilustrando como um editor de vídeo com IA como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo envolvente para cada etapa do funil de marketing. O estilo visual deve ser limpo, profissional e moderno, usando gráficos dinâmicos e uma trilha sonora positiva e animada. O vídeo deve destacar especificamente o poder dos avatares de IA para entregar mensagens claras e consistentes sem a necessidade de filmagens tradicionais, tornando o marketing de vídeo avançado acessível.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial de 1,5 minuto voltado para criadores de conteúdo e educadores online, demonstrando o processo contínuo de transformar conteúdo escrito em histórias visuais cativantes. Empregue um estilo visual envolvente e informativo com sobreposições de texto claras na tela e uma narração amigável e articulada. Este vídeo deve mostrar a capacidade de texto para vídeo a partir de script do HeyGen, enfatizando a rapidez com que um script pode se tornar um vídeo pronto para compartilhar em várias plataformas de mídia social, aumentando o engajamento do público e a transferência de conhecimento.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de demonstração corporativa polido de 2 minutos para agências de marketing digital e departamentos de treinamento corporativo, focando na manutenção de uma forte Personalização de Marca em todos os ativos de vídeo. O estilo visual e de áudio deve ser sofisticado, profissional e inspirador de confiança, incorporando cores de marca consistentes e um tom sério, mas motivacional. Este vídeo precisa ilustrar como os diversos modelos e cenas do HeyGen podem ser personalizados para refletir identidades de marca únicas, garantindo que cada vídeo promocional e módulo de treinamento esteja perfeitamente alinhado com as diretrizes corporativas e aumente as taxas de conversão.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo promocional energético de 1 minuto voltado para gerentes de produto e empresas de comércio eletrônico, destacando a velocidade e a qualidade na criação de destaques de produtos ou anúncios de recursos. A estética visual deve ser moderna, dinâmica e orientada para a ação, apresentando imagens de produtos nítidas e uma narração profissional e animada. Este vídeo deve demonstrar como a geração de narração do HeyGen simplifica a adição de narrações de alta qualidade aos vídeos, transformando filmagens brutas ou imagens estáticas em conteúdo de criador de vídeo de funil de marketing atraente que captura a atenção imediata.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Funil de Marketing

Simplifique a jornada do seu cliente com vídeos envolventes. Nossa plataforma intuitiva ajuda você a criar conteúdo impactante para cada etapa do seu funil de marketing.

1
Step 1
Crie Seu Script
Comece redigindo seu script de vídeo. Nossa plataforma transforma seu texto em conteúdo de vídeo envolvente usando capacidades avançadas de 'texto para vídeo', perfeito para capturar a atenção.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma seleção diversificada de 'avatares de IA' para entregar seu script, aumentando o engajamento e a personalização para seus espectadores.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca
Reforce a presença da sua marca aplicando 'Controles de Branding' como logotipos personalizados, cores e música de fundo, garantindo consistência em todos os seus vídeos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e 'Exporte' com opções de 'Redimensionamento de proporção', tornando-o pronto para implantação perfeita em todas as suas 'plataformas de mídia social' e canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Aproveite o vídeo com IA para criar facilmente depoimentos poderosos de clientes, construindo confiança e guiando os prospectos através da jornada do cliente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen usa IA para criar vídeos de marketing?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto para vídeo para transformar scripts em conteúdo de marketing envolvente. Este editor de vídeo com IA simplifica a produção de vídeos profissionais sem a necessidade de equipamentos complexos ou habilidades extensas de edição.

O HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos para um funil de marketing?

Com certeza, o HeyGen simplifica a criação de vídeos para cada etapa do seu funil de marketing com um editor fácil de usar de arrastar e soltar e uma ampla gama de modelos. Este Software de Criação de Vídeos capacita as empresas a produzir vídeos explicativos ou promocionais de alta qualidade de forma eficiente.

Quais controles de branding o HeyGen oferece para conteúdo de marketing em vídeo?

O HeyGen oferece opções robustas de Personalização de Marca, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores e fontes diretamente em seus ativos de marketing em vídeo. Isso garante consistência em todas as suas campanhas de vídeo promocional, fortalecendo o reconhecimento da marca.

Como os vídeos do HeyGen podem ser otimizados para diferentes plataformas de mídia social?

O HeyGen permite que você redimensione facilmente os vídeos para várias proporções, garantindo exibição ideal em diferentes plataformas de mídia social. Você também pode exportar seus vídeos finais em vários formatos, prontos para uso imediato em canais como Instagram, TikTok ou YouTube.

