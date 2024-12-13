Criador de Vídeos Explicativos de Marketing para Conteúdo Envolvente

Crie vídeos explicativos animados de forma fácil com o poderoso recurso de Texto para Vídeo da HeyGen para suas campanhas de marketing.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, demonstrando uma dica rápida para engajamento em redes sociais. O vídeo deve apresentar gráficos em movimento rápidos e coloridos com uma narração animada e energética, aprimorada por legendas automáticas para maximizar o alcance em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma peça envolvente de 45 segundos voltada para consumidores em geral, explicando um novo serviço online de maneira amigável e acessível. O estilo visual deve apresentar um avatar AI envolvente apresentando as informações, complementado por visuais de suporte da biblioteca de mídia/estoque para ilustrar os principais benefícios.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo explicativo de marketing de 50 segundos para equipes de marketing e agências criativas, focando nos pontos de venda exclusivos do serviço de uma marca. O vídeo deve adotar um design moderno e minimalista com elementos personalizados da marca e uma narração sofisticada, garantindo redimensionamento e exportação de proporção de aspecto perfeita para diversos canais de distribuição.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos de Marketing

Transforme suas ideias em vídeos explicativos de marketing envolventes de forma fácil com uma plataforma de vídeo AI. Crie conteúdo atraente em apenas quatro passos simples.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo Explicativo
Comece criando ou colando seu roteiro. Nossa plataforma utiliza o processo de criação de texto para vídeo para construir a base do seu vídeo explicativo a partir do roteiro.
2
Step 2
Selecione Visuais com Avatares AI
Selecione entre várias cenas e enriqueça seu vídeo com avatares AI poderosos para representar sua marca ou mensagem de forma dinâmica, tornando seu conteúdo único.
3
Step 3
Adicione Narrações e Branding
Adicione narrações profissionais AI usando nosso recurso de geração de narração para narrar seu roteiro. Personalize ainda mais seu vídeo com controles de branding para um visual coeso.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Exporte seu vídeo explicativo final, otimizado para várias plataformas como vídeos para redes sociais, usando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para máximo impacto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Desenvolva vídeos explicativos envolventes destacando o sucesso dos clientes, construindo confiança e demonstrando o valor do produto de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de marketing?

A plataforma de vídeo AI da HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de marketing envolventes através de sua interface amigável. Você pode aproveitar uma ampla gama de modelos de vídeos explicativos e personalizá-los com seu conteúdo, tornando o processo de criação de texto para vídeo eficiente e criativo.

Posso personalizar modelos de vídeos explicativos com avatares e narrações AI únicos?

Sim, a HeyGen permite que você personalize extensivamente os modelos de vídeos explicativos. Você pode escolher entre diversos avatares AI e gerar narrações AI naturais, garantindo que seus vídeos explicativos animados se alinhem perfeitamente com sua marca e mensagem.

Quais recursos a HeyGen oferece para aprimorar vídeos explicativos animados?

A HeyGen oferece recursos robustos, incluindo um editor de arrastar e soltar, controles abrangentes de branding para logotipos e cores, e uma rica biblioteca de mídia. Essas ferramentas ajudam você a produzir vídeos explicativos animados profissionais para demonstrações de produtos, vídeos para redes sociais e muito mais.

A HeyGen é adequada para criar vários tipos de vídeos explicativos além do marketing?

Com certeza. Além dos vídeos explicativos de marketing, a HeyGen é uma plataforma de vídeo AI versátil, perfeita para criar vídeos de comunicação interna, demonstrações de produtos e diversos estilos de vídeo. Sua interface amigável a torna ideal para qualquer estratégia de marketing que exija conteúdo de vídeo envolvente.

