Gerador de Vídeos Explicativos de Marketing: Crie Vídeos Envolventes

Transforme rapidamente ideias em vídeos explicativos profissionais com narração de IA e aumente o engajamento do seu marketing.

397/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional de 30 segundos direcionado a empreendedores ocupados e startups, mostrando a rápida criação de conteúdo impactante. Utilize uma estética visual limpa e profissional com uma trilha sonora energética. Destaque a conveniência de começar a partir de Modelos e cenas personalizáveis e gerar vídeo instantaneamente a partir de um recurso de Texto-para-vídeo de script, tornando o software de vídeo explicativo acessível a todos.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo explicativo animado de 60 segundos projetado para empresas de e-commerce e gerentes de produto que buscam esclarecer descrições de produtos. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e detalhado, usando animações vibrantes com narração profissional e legendas precisas na tela para destacar características principais, complementadas por conteúdo rico do suporte de biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para profissionais de marketing digital e gerentes de mídias sociais, ilustrando como otimizar conteúdo para várias plataformas. A apresentação deve ser inovadora e voltada para a tecnologia, utilizando avatares de IA realistas para apresentar pontos-chave e demonstrar o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para diversos canais de mídia social. Esta plataforma de vídeo de IA capacita os criadores a adaptar suas mensagens sem esforço.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Explicativos de Marketing

Crie facilmente vídeos explicativos envolventes para mostrar seu produto ou serviço, impulsionar esforços de marketing e capturar a atenção do seu público com nossa plataforma de vídeo de IA intuitiva.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais ou cole seu script para gerar cenas automaticamente. É aqui que começa seu vídeo explicativo de marketing.
2
Step 2
Personalize Visuais e Narração
Dê vida à sua história selecionando avatares de IA realistas. Gere narrações dinâmicas a partir do seu texto, garantindo que sua mensagem ressoe com uma narração de IA.
3
Step 3
Adicione Marca e Refinamentos
Aplique o logotipo e as cores da sua marca usando controles abrangentes de marca. Refine ainda mais seu vídeo com fontes personalizadas e texto e legendas para clareza.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo explicativo de marketing de alta qualidade em várias proporções de aspecto. Compartilhe facilmente em várias plataformas para aumentar o engajamento e ampliar seu alcance.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Transforme depoimentos de clientes em vídeos explicativos atraentes para construir confiança e demonstrar o valor do produto de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen capacita a produção criativa de vídeos explicativos?

HeyGen é um poderoso gerador de vídeos explicativos de marketing que transforma ideias em conteúdo visualmente impressionante. Nossa plataforma de vídeo de IA oferece uma variedade de modelos de vídeo e avatares de IA realistas, ajudando você a criar vídeos explicativos animados e envolventes sem esforço para aumentar o engajamento.

Quais opções criativas o HeyGen oferece para personalizar meus vídeos explicativos?

HeyGen fornece controles criativos extensivos para personalizar seus vídeos explicativos. Você pode aplicar fontes personalizadas, utilizar controles de marca para logotipos e cores, e integrar personagens animados e de marca para combinar perfeitamente com a estética da sua marca.

Posso usar vozes e avatares gerados por IA nos meus vídeos explicativos do HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen se destaca na geração de narrações com uma variedade de vozes de som natural. Você também pode incorporar avatares de IA realistas para transmitir sua mensagem, adicionando um toque dinâmico e profissional às suas descrições de produtos e conteúdo de marketing.

O HeyGen é uma ferramenta online eficiente para fazer vídeos explicativos de alta qualidade?

Sim, o HeyGen é projetado como uma ferramenta online intuitiva e software de vídeo explicativo. Sua interface de arrastar e soltar, juntamente com capacidades de texto-para-vídeo de script e legendas automáticas, simplifica o processo de criação de vídeos explicativos profissionais rapidamente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo