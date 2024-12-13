Criador de Vídeos de Capacitação de Marketing: Impulsione Sua Estratégia

Crie rapidamente vídeos de marketing envolventes com nosso criador de vídeos de IA, utilizando modelos e cenas profissionais.

Crie um vídeo de marketing envolvente de 45 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas que desejam promover rapidamente seu novo produto ou serviço. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, com gráficos modernos, complementado por uma narração energética e amigável de IA. Destaque como é fácil produzir vídeos de marketing profissionais com um criador de vídeos de marketing de IA, especificamente mostrando a geração de narração eficiente do HeyGen para adicionar polimento sem esforço extra.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo conciso de 60 segundos direcionado a potenciais clientes que precisam de uma compreensão clara de um recurso de software complexo. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, informativo e profissional, apresentando um avatar de IA acessível que apresenta informações-chave. Este vídeo deve demonstrar o poder dos vídeos explicativos em simplificar conceitos, utilizando os avatares de IA do HeyGen para entregar uma apresentação semelhante à humana sem a necessidade de um apresentador real.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de marketing vibrante de 30 segundos para plataformas de mídia social, voltado para profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo que buscam aumentar o engajamento. O estilo visual deve ser dinâmico e acelerado, com transições modernas e cores vibrantes, acompanhado por música de fundo animada. Este vídeo deve ilustrar como vídeos de marketing impactantes podem ser criados sem esforço, enfatizando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para se ajustar perfeitamente a qualquer plataforma de mídia social.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de integração interna profissional de 60 segundos para novos funcionários, focando na cultura da empresa e nos valores-chave. O estilo visual deve ser consistente com a marca corporativa, utilizando sobreposições de texto limpas e imagens de arquivo relevantes, acompanhadas por um tom narrativo claro e tranquilizador. Este vídeo visa utilizar uma ferramenta de criação de vídeo para comunicações internas, demonstrando o recurso de Texto para vídeo do HeyGen para converter rapidamente conteúdo escrito em um vídeo envolvente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Capacitação de Marketing

Crie vídeos de marketing envolventes sem esforço, aproveitando a IA para simplificar seu processo de produção e alcançar efetivamente seu público-alvo.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Comece selecionando de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo pré-desenhados, adaptados para várias necessidades de marketing, fornecendo uma base rápida para seu conteúdo.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA Envolventes
Enriqueça sua mensagem incorporando avatares de IA realistas para apresentar seu conteúdo, trazendo um toque humano aos seus vídeos de marketing sem a necessidade de filmagem.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Garanta a consistência da marca personalizando facilmente seu vídeo com o logotipo, cores e outros controles de marca da sua empresa para manter uma aparência profissional e unificada.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo escolhendo a proporção de aspecto ideal para várias plataformas de mídia social e exporte-o em alta qualidade, pronto para suas campanhas de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Desenvolva vídeos de depoimentos de clientes envolventes com IA, construindo confiança e demonstrando o valor de seus produtos ou serviços.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para marketing?

HeyGen é um criador de vídeos de IA líder que transforma texto em vídeos de marketing envolventes, simplificando a produção de conteúdo para empresas. Ele utiliza IA avançada para gerar avatares de IA realistas e narrações de IA, tornando-se um criador de vídeos de capacitação de marketing indispensável para campanhas diversas.

O HeyGen pode ajudar a personalizar vídeos com elementos específicos de marca?

Sim, o HeyGen oferece recursos robustos de personalização de marca, permitindo que os usuários integrem facilmente logotipos, cores da marca e elementos visuais únicos em seus vídeos de marketing. Isso garante que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca em todas as plataformas de mídia social.

Quais recursos tornam o HeyGen uma ferramenta de criação de vídeos acessível para todos os níveis de habilidade?

HeyGen fornece um editor de arrastar e soltar fácil de usar e uma ampla gama de modelos de vídeo profissionais, tornando a criação de vídeos de marketing de alta qualidade acessível a todos. Você pode rapidamente produzir conteúdo atraente sem precisar de habilidades extensas de edição de vídeo.

O HeyGen utiliza IA para conteúdo de vídeo realista e profissional?

Absolutamente. O HeyGen utiliza avatares de IA de ponta e narrações de IA para criar vídeos de marketing altamente realistas e dinâmicos com esforço mínimo. Essa capacidade do criador de vídeos de IA garante conteúdo de nível profissional que cativa o público e aprimora suas estratégias de marketing em vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo