O HeyGen é um criador de vídeos com IA versátil, ideal para criar conteúdo diversificado, incluindo vídeos educacionais de marketing, vídeos de treinamento e vídeos promocionais. Nossa plataforma de vídeo online oferece soluções de vídeo personalizadas com capacidades como redimensionamento de proporção de aspecto e estilos de animação diversos, garantindo que seu conteúdo atenda efetivamente aos requisitos específicos para aprendizado e desenvolvimento ou marketing em redes sociais.