O Criador Definitivo de Vídeos Educacionais de Marketing para Crescimento

Crie conteúdo envolvente de e-learning e marketing em minutos usando os avatares de IA do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Descubra como educadores e criadores de cursos online podem transformar tópicos complexos em vídeos explicativos claros com facilidade. Este vídeo instrucional de 90 segundos demonstrará o poder da "Geração de narração" do HeyGen para adicionar narrações profissionais a vídeos de e-learning, direcionado a indivíduos que precisam produzir vídeos educacionais de alta qualidade de forma eficiente. O estilo visual deve ser envolvente e brilhante, complementado por uma narração amigável e clara, focando em passos práticos para se tornar um criador de vídeos animados eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desbloqueie o potencial da comunicação personalizada para treinadores corporativos e equipes de vendas com um vídeo promocional de 45 segundos. Esta produção moderna e elegante destacará o inovador recurso "Avatares de IA" do HeyGen, mostrando como esses apresentadores virtuais podem entregar conteúdo envolvente para vídeos de treinamento e campanhas promocionais com um tom dinâmico e confiante. O vídeo visa simplificar a criação de vídeos para comunicações internas e vídeos de marketing.
Prompt de Exemplo 3
Aprenda como criadores de conteúdo e profissionais de marketing de mídia social podem converter roteiros em conteúdo cativante sem esforço neste tutorial de 1 minuto e 30 segundos. Este vídeo visualmente rico e acelerado ilustrará como a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de marketing dinâmicos para redes sociais e apresentações animadas, acompanhado por música de fundo energética. Ele enfatiza a geração rápida de conteúdo, transformando texto simples em um vídeo educacional de marketing completo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Educacionais de Marketing

Crie vídeos de marketing e educacionais envolventes com nossa plataforma alimentada por IA, transformando suas ideias em conteúdo polido em apenas alguns passos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Ideia
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo educacional. Nosso criador de vídeos com IA pode ajudar a gerar um roteiro inicial, formando a base para seus vídeos de marketing.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo e avatares de IA para representar visualmente sua mensagem. Personalize cenas e fundos para alinhar com sua marca.
3
Step 3
Adicione Narração e Legendas
Gere narrações com som natural usando texto para fala com IA e melhore a acessibilidade adicionando automaticamente legendas ao seu conteúdo de vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo educacional de marketing, exporte no formato de proporção desejado e compartilhe facilmente em todas as suas plataformas-alvo para alcançar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais em minutos

Produza rapidamente vídeos e clipes de marketing para redes sociais cativantes para atrair e educar seu público-alvo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?

O HeyGen é um avançado criador de vídeos com IA que utiliza avatares de IA sofisticados e tecnologia de texto para vídeo, permitindo que os usuários transformem roteiros em conteúdo profissional e envolvente sem esforço. Sua interface amigável torna todo o processo de criação de vídeos com IA acessível, mesmo sem experiência prévia em edição.

Quais recursos o HeyGen oferece para edição e personalização abrangentes de vídeos?

O HeyGen fornece um editor robusto de arrastar e soltar, juntamente com uma vasta biblioteca de modelos de vídeo e cenas, para facilitar a criação de vídeos sem complicações. Os usuários podem personalizar facilmente os controles de marca, integrar mídia de uma extensa biblioteca de estoque e gerar arquivos MP4 de alta qualidade com facilidade.

O HeyGen pode automatizar a geração de narração e adicionar legendas aos vídeos?

Sim, o HeyGen integra tecnologia avançada de texto para fala com IA para geração de narração realista e adiciona automaticamente legendas precisas aos seus vídeos. Esta poderosa funcionalidade de roteirista de IA melhora significativamente a acessibilidade e o engajamento de todo o seu conteúdo de vídeo.

Como o HeyGen pode apoiar a produção de vários tipos de vídeos de marketing e educacionais?

O HeyGen é um criador de vídeos com IA versátil, ideal para criar conteúdo diversificado, incluindo vídeos educacionais de marketing, vídeos de treinamento e vídeos promocionais. Nossa plataforma de vídeo online oferece soluções de vídeo personalizadas com capacidades como redimensionamento de proporção de aspecto e estilos de animação diversos, garantindo que seu conteúdo atenda efetivamente aos requisitos específicos para aprendizado e desenvolvimento ou marketing em redes sociais.

