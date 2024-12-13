Criador de Vídeos de Conteúdo de Marketing para Campanhas Envolventes

Desbloqueie a criação rápida de vídeos para todas as suas necessidades de marketing usando IA e avatares realistas do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos projetado para profissionais de marketing digital e estrategistas de conteúdo, focando no poder da IA para transformar sua produção de vídeo. Empregue um estilo visual moderno e elegante com transições dinâmicas e uma voz envolvente gerada pelo recurso de "Geração de narração" do HeyGen. Este vídeo deve ilustrar como o HeyGen serve como um avançado "criador de vídeos com IA" com "avatares realistas" para otimizar seu fluxo de trabalho.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 90 segundos voltado para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais, demonstrando como maximizar o alcance de vídeos em várias plataformas. O estilo visual e de áudio deve ser vibrante e informativo, apresentando "Legendas/captions" fáceis de ler e música de fundo energética. Destaque a capacidade de "Redimensionamento e exportação de proporção" do HeyGen para "reaproveitar seus vídeos" de forma eficaz para diversos canais de mídia social.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo sofisticado de 2 minutos para agências de marketing e equipes de comunicação corporativa, ilustrando o potencial em nível empresarial do HeyGen. O vídeo deve ter uma estética visual corporativa e profissional, apresentando uma voz confiante e mostrando como criar conteúdo polido aproveitando a extensa "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen. Este vídeo posicionará o HeyGen como o melhor "criador de vídeos de marketing" para "criar vídeos alinhados à marca".
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Conteúdo de Marketing

Transforme facilmente suas mensagens de marketing em vídeos envolventes com nosso criador de vídeos com IA intuitivo, projetado para criação de conteúdo impactante.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Marketing
Comece escrevendo ou colando sua mensagem de marketing. Nosso recurso de texto para vídeo impulsionado por IA converte instantaneamente suas palavras em um roteiro profissional, formando a base para seu vídeo envolvente.
2
Step 2
Selecione Visuais Envolventes
Escolha de uma biblioteca diversificada de modelos ou selecione avatares realistas de IA para representar visualmente sua marca. Esta etapa garante que seu vídeo de marketing cative seu público desde o início.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Mantenha a consistência da marca incorporando facilmente o logotipo, as cores e outros elementos da sua empresa usando nossos controles de branding intuitivos, tornando cada vídeo exclusivamente seu.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, exporte-o em várias proporções adequadas para diferentes plataformas de mídia social. Seu vídeo de marketing está agora pronto para alcançar seu público-alvo de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos de Clientes

.

Transforme histórias de sucesso de clientes em vídeos envolventes impulsionados por IA, construindo confiança e demonstrando o valor do produto de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing com IA?

O HeyGen é um avançado criador de vídeos com IA que transforma texto em vídeo com avatares realistas, permitindo que os usuários criem vídeos de marketing profissionais de forma eficiente.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de conteúdo de marketing alinhados à marca?

Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos e modelos de vídeo de marketing personalizados, permitindo que você mantenha uma identidade de marca consistente usando seu editor intuitivo de arrastar e soltar para vídeos alinhados à marca.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para reaproveitar vídeos de marketing?

O HeyGen oferece ferramentas de edição intuitivas e recursos de automação inteligente, tornando simples o reaproveitamento de seus vídeos para várias plataformas de mídia social e maximizando o alcance do seu marketing em vídeo.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para gerar vídeos de marketing a partir de roteiros?

O HeyGen utiliza tecnologia impulsionada por IA para gerar vídeos a partir de texto, transformando efetivamente seus roteiros diretamente em vídeos de marketing atraentes com suas avançadas capacidades de texto para vídeo.

