Gerador de Vídeos de Conteúdo de Marketing para Engajamento Instantâneo
Transforme suas ideias em vídeos de marketing impressionantes usando nosso recurso intuitivo de texto-para-vídeo a partir de roteiro, aumentando o engajamento e as vendas.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo elegante de 45 segundos voltado para gerentes de marketing em busca de soluções inovadoras, ilustrando a eficiência da HeyGen como um gerador de vídeos por IA. Apresente um avatar de IA profissional fornecendo uma visão geral concisa de um produto, mantendo uma estética visual polida e corporativa com uma narração confiante e clara.
Desenvolva um vídeo tutorial informativo de 60 segundos para equipes de produto, explicando um recurso complexo de software de maneira acessível. O design visual deve ser limpo e educativo, acompanhado por uma geração de narração amigável e articulada, destacando o processo contínuo de transformar um roteiro detalhado em um vídeo explicativo usando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Desenhe um vídeo curto e moderno de 30 segundos para profissionais de marketing de redes sociais, focando em maximizar o alcance em várias plataformas de redes sociais. A abordagem visual deve ser rápida e visualmente atraente, incorporando música moderna e cativante e enfatizando a adição automática de Legendas e a conveniência de redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto para distribuição multiplataforma.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Anúncios de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios em vídeo impactantes usando IA, aprimorando campanhas de marketing e gerando resultados imediatos.
Conteúdo Envolvente para Redes Sociais.
Crie facilmente vídeos curtos e cativantes para todas as plataformas sociais para aumentar a visibilidade e interação da marca.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing?
A HeyGen revoluciona a criação de vídeos de marketing ao utilizar capacidades avançadas de gerador de vídeos por IA. Os usuários podem acessar facilmente uma ampla gama de modelos de vídeo de marketing personalizados e ativos criativos, permitindo a produção rápida de vídeos de qualidade de estúdio adaptados à sua marca.
A HeyGen pode gerar vídeos por IA diretamente de texto ou roteiros?
Com certeza. A poderosa funcionalidade de texto-para-vídeo da HeyGen permite que os usuários transformem facilmente conteúdo escrito em vídeos envolventes por IA. Isso inclui a capacidade de escolher entre Avatares de IA expressivos e gerar narrações com som humano natural, dando vida aos seus roteiros.
Quais controles de branding a HeyGen oferece para meu conteúdo de marketing?
A HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seu conteúdo de marketing esteja sempre alinhado à marca. Você pode facilmente aplicar o logotipo, cores e fontes da sua marca e personalizar vários elementos dentro dos modelos para criar vídeos de marketing coesos e profissionais.
A HeyGen é uma plataforma fácil de usar para criar vídeos de marketing?
Sim, a HeyGen foi projetada para ser um editor de vídeos por IA incrivelmente fácil de usar. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e interface amigável tornam simples para qualquer pessoa criar vídeos de marketing atraentes sem experiência prévia em edição de vídeo, aumentando a produtividade.