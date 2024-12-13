Gerador de Vídeos de Conteúdo de Marketing para Engajamento Instantâneo

Transforme suas ideias em vídeos de marketing impressionantes usando nosso recurso intuitivo de texto-para-vídeo a partir de roteiro, aumentando o engajamento e as vendas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo elegante de 45 segundos voltado para gerentes de marketing em busca de soluções inovadoras, ilustrando a eficiência da HeyGen como um gerador de vídeos por IA. Apresente um avatar de IA profissional fornecendo uma visão geral concisa de um produto, mantendo uma estética visual polida e corporativa com uma narração confiante e clara.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial informativo de 60 segundos para equipes de produto, explicando um recurso complexo de software de maneira acessível. O design visual deve ser limpo e educativo, acompanhado por uma geração de narração amigável e articulada, destacando o processo contínuo de transformar um roteiro detalhado em um vídeo explicativo usando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo curto e moderno de 30 segundos para profissionais de marketing de redes sociais, focando em maximizar o alcance em várias plataformas de redes sociais. A abordagem visual deve ser rápida e visualmente atraente, incorporando música moderna e cativante e enfatizando a adição automática de Legendas e a conveniência de redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto para distribuição multiplataforma.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Conteúdo de Marketing

Transforme suas ideias em vídeos de marketing atraentes que capturam a atenção e impulsionam o engajamento, tudo alimentado por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo o texto desejado. Nosso gerador de vídeos por IA utiliza essa entrada para construir a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione um Modelo
Navegue e escolha entre uma rica seleção de modelos e cenas profissionais para articular visualmente sua mensagem de marketing.
3
Step 3
Personalize Seu Conteúdo
Enriqueça seu vídeo adicionando narrações realistas, aplicando a identidade visual da sua marca e integrando vários ativos criativos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de marketing de alta qualidade selecionando suas proporções preferidas e, em seguida, compartilhe facilmente em suas plataformas-alvo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos em narrativas persuasivas alimentadas por IA que constroem confiança e demonstram efetivamente o valor do produto.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing?

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos de marketing ao utilizar capacidades avançadas de gerador de vídeos por IA. Os usuários podem acessar facilmente uma ampla gama de modelos de vídeo de marketing personalizados e ativos criativos, permitindo a produção rápida de vídeos de qualidade de estúdio adaptados à sua marca.

A HeyGen pode gerar vídeos por IA diretamente de texto ou roteiros?

Com certeza. A poderosa funcionalidade de texto-para-vídeo da HeyGen permite que os usuários transformem facilmente conteúdo escrito em vídeos envolventes por IA. Isso inclui a capacidade de escolher entre Avatares de IA expressivos e gerar narrações com som humano natural, dando vida aos seus roteiros.

Quais controles de branding a HeyGen oferece para meu conteúdo de marketing?

A HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seu conteúdo de marketing esteja sempre alinhado à marca. Você pode facilmente aplicar o logotipo, cores e fontes da sua marca e personalizar vários elementos dentro dos modelos para criar vídeos de marketing coesos e profissionais.

A HeyGen é uma plataforma fácil de usar para criar vídeos de marketing?

Sim, a HeyGen foi projetada para ser um editor de vídeos por IA incrivelmente fácil de usar. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e interface amigável tornam simples para qualquer pessoa criar vídeos de marketing atraentes sem experiência prévia em edição de vídeo, aumentando a produtividade.

