Criador de Vídeos de Campanha de Marketing: Crie Anúncios Impressionantes Rapidamente

Eleve suas campanhas de marketing com anúncios em vídeo envolventes. Gere vídeos promocionais impressionantes e conteúdo explicativo sem esforço usando o poderoso recurso Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen.

Crie um vídeo de campanha de marketing vibrante de 30 segundos destacando um novo produto ecológico. Direcione para proprietários de pequenas empresas que buscam produzir rapidamente vídeos atraentes para redes sociais. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com uma trilha sonora animada, demonstrando como os extensos "Templates & cenas" da HeyGen podem impulsionar seu projeto de forma eficiente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine que você é um profissional de marketing digital encarregado de produzir um anúncio em vídeo de 45 segundos com IA que apresenta um novo recurso de software. Este vídeo é direcionado a profissionais familiarizados com tecnologia e deve ter um tom profissional e envolvente, com uma apresentação clara na tela. Utilize os avançados "Avatares de IA" da HeyGen para dar vida a um porta-voz credível, transmitindo mensagens-chave sem a necessidade de uma filmagem física.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 60 segundos para uma startup em ascensão, voltado para potenciais investidores e primeiros adeptos, detalhando seu inovador serviço de blockchain. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, autoritário, mas amigável, utilizando gráficos animados para simplificar conceitos complexos. Mostre o poder do recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para converter facilmente um roteiro detalhado em uma narrativa polida.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo promocional dinâmico de 15 segundos para a venda relâmpago de uma marca de e-commerce, direcionado a compradores móveis com um estilo visual rápido e energético e um design de som empolgante. Este vídeo de marketing precisa chamar a atenção instantaneamente e gerar ação imediata. Destaque como o abrangente "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen permite a rápida integração de visuais de alta qualidade para personalizar o anúncio para máximo impacto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Campanha de Marketing

Crie rapidamente vídeos de campanha de marketing profissionais com ferramentas com tecnologia de IA, do roteiro ao visual impressionante em apenas alguns cliques, projetados para máximo impacto em todas as plataformas.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione um template profissional ou transforme seu roteiro existente em um vídeo de marketing dinâmico, fornecendo uma base sólida para sua campanha.
2
Step 2
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu vídeo integrando visuais atraentes da biblioteca de mídia e adicionando atores de IA para transmitir sua mensagem com impacto.
3
Step 3
Gere Sua Narração
Crie uma comunicação clara e persuasiva gerando uma narração com som natural para articular a mensagem central da sua campanha de marketing.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Anúncio em Vídeo
Finalize seu vídeo e exporte-o em vários formatos de proporção, garantindo que esteja otimizado e pronto para distribuição perfeita em todos os seus canais de marketing como um anúncio em vídeo polido.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos Dinâmicos de Testemunhos de Clientes

.

Transforme o feedback dos clientes em vídeos de testemunhos atraentes que constroem confiança e fortalecem campanhas de marketing.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos de campanha de marketing com IA?

A HeyGen oferece um inovador criador de anúncios em vídeo com IA, permitindo que você crie vídeos de campanha de marketing cativantes usando atores de IA realistas e uma ampla gama de templates personalizáveis. Isso ajuda a agilizar seu processo criativo para anúncios em vídeo atraentes.

Que tipos de vídeos de marketing posso criar com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode facilmente produzir diversos vídeos de marketing, incluindo vídeos promocionais envolventes, vídeos explicativos detalhados e vídeos dinâmicos para redes sociais. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e ferramentas com tecnologia de IA simplificam a criação de conteúdo para qualquer campanha.

Posso personalizar os anúncios em vídeo criados com a HeyGen para a minha marca?

Absolutamente! A HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus anúncios em vídeo, permitindo que você incorpore controles de branding, logotipo e cores preferidas. Você também pode personalizar avatares de IA e geração de narração para garantir que seus vídeos de marketing estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

Com que rapidez a HeyGen pode gerar um vídeo a partir de um roteiro?

As poderosas ferramentas com tecnologia de IA da HeyGen permitem a rápida criação de texto para vídeo a partir do seu roteiro, completo com narrações de texto para fala com som natural. Isso permite que você produza de forma eficiente vídeos de campanha de marketing de alta qualidade e anúncios em vídeo sem tempo de produção extenso.

