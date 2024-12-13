Gerador de Vídeos de Campanha de Marketing: Criação de Anúncios com AI
Transforme seus roteiros em anúncios de vídeo envolventes sem esforço com nosso recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro, projetado para profissionais de marketing aumentarem o ROAS.
Produza um vídeo explicativo prático de 90 segundos voltado para empresas que buscam apresentar seus produtos de forma eficaz. O vídeo precisa de um estilo visual limpo e envolvente, com texto claro na tela e uma narração amigável e informativa gerada usando o recurso de Geração de Narração da HeyGen. Demonstre como construir rapidamente Vídeos de Produto profissionais utilizando os modelos profissionalmente projetados da HeyGen e integrando visuais atraentes de sua extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque para gerar conteúdo com AI, enfatizando a facilidade de uso e a alta qualidade do resultado.
Desenhe um vídeo eficiente de 45 segundos para equipes de marketing globais que buscam localizar conteúdo rapidamente. Adote um estilo visual dinâmico e culturalmente inclusivo, apresentando diversos avatares AI e um design de áudio nítido e adaptável. O vídeo deve mostrar poderosamente a capacidade da HeyGen de Localizar em todos os idiomas, demonstrando como legendas podem ser facilmente adicionadas e como o redimensionamento de proporção e exportações permitem uma rápida adaptação em diferentes plataformas internacionais, tornando a Edição de Vídeo AI perfeita para campanhas globais.
Crie um vídeo energético de 30 segundos especificamente para criadores de conteúdo e profissionais de marketing de mídias sociais. Empregue uma estética visual moderna e acelerada com música de fundo animada e cortes rápidos. Este vídeo deve destacar como a HeyGen capacita os usuários a criar vídeos impactantes para mídias sociais e Anúncios de Vídeo UGC com rapidez, focando na flexibilidade de usar vários Modelos e cenas e na conveniência do redimensionamento de proporção e exportações para diferentes plataformas, juntamente com a integração perfeita de mídia da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios de Vídeo de Alto Desempenho.
Aproveite a AI para produzir anúncios de vídeo cativantes e eficazes para suas campanhas de marketing em minutos, gerando melhores resultados.
Gere Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais.
Produza rapidamente vídeos e clipes envolventes adaptados para mídias sociais, melhorando a presença online da sua marca e o alcance do público.
Perguntas Frequentes
Como o Gerador de Vídeos AI da HeyGen simplifica a produção de vídeos?
A HeyGen utiliza AI avançada para simplificar a criação de vídeos, permitindo que os usuários gerem conteúdo com AI a partir de texto ou roteiros. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e as ferramentas de Edição de Vídeo AI simplificam tarefas complexas, tornando a produção de vídeos profissionais acessível a todos.
A HeyGen pode ajudar a localizar conteúdo de vídeo para audiências globais?
Com certeza. A HeyGen suporta a localização do seu conteúdo de vídeo em todos os idiomas, gerando narrações em várias línguas e adicionando legendas automaticamente. Você também pode utilizar diversos Atores AI para representar diferentes demografias, garantindo que sua mensagem ressoe globalmente.
Quais recursos a HeyGen oferece para uma gestão eficiente de campanhas de vídeo?
A HeyGen fornece ferramentas robustas para a geração eficiente de vídeos de campanhas de marketing, incluindo recursos para criar rapidamente múltiplas variantes de vídeo. Para usuários avançados, a HeyGen também oferece uma API para integrar a criação de vídeos em fluxos de trabalho existentes, permitindo maior automação e escalabilidade.
Como posso manter a consistência da marca usando a HeyGen para meus vídeos?
A HeyGen permite que você mantenha uma forte consistência de marca através de uma biblioteca de modelos profissionalmente projetados que podem ser personalizados com os ativos específicos da sua marca. Você pode facilmente criar conteúdo de marca para Vídeos de Produto adicionando B-Rolls e outros elementos visuais, garantindo uma aparência coesa e profissional.