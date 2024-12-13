Gerador de Vídeos de Campanha de Marketing: Criação de Anúncios com AI

Transforme seus roteiros em anúncios de vídeo envolventes sem esforço com nosso recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro, projetado para profissionais de marketing aumentarem o ROAS.

Crie um vídeo envolvente de 1 minuto direcionado a agências de marketing e profissionais de marketing individuais. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando transições dinâmicas e uma trilha sonora confiante e inspiradora. Este vídeo deve ilustrar como o Gerador de Vídeos AI da HeyGen simplifica a criação de vídeos de campanhas de marketing de alto impacto, destacando especificamente o processo fluido de transformar um roteiro em um vídeo polido usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro e avatares AI realistas para transmitir a mensagem, mostrando eficiência e criatividade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo prático de 90 segundos voltado para empresas que buscam apresentar seus produtos de forma eficaz. O vídeo precisa de um estilo visual limpo e envolvente, com texto claro na tela e uma narração amigável e informativa gerada usando o recurso de Geração de Narração da HeyGen. Demonstre como construir rapidamente Vídeos de Produto profissionais utilizando os modelos profissionalmente projetados da HeyGen e integrando visuais atraentes de sua extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque para gerar conteúdo com AI, enfatizando a facilidade de uso e a alta qualidade do resultado.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo eficiente de 45 segundos para equipes de marketing globais que buscam localizar conteúdo rapidamente. Adote um estilo visual dinâmico e culturalmente inclusivo, apresentando diversos avatares AI e um design de áudio nítido e adaptável. O vídeo deve mostrar poderosamente a capacidade da HeyGen de Localizar em todos os idiomas, demonstrando como legendas podem ser facilmente adicionadas e como o redimensionamento de proporção e exportações permitem uma rápida adaptação em diferentes plataformas internacionais, tornando a Edição de Vídeo AI perfeita para campanhas globais.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo energético de 30 segundos especificamente para criadores de conteúdo e profissionais de marketing de mídias sociais. Empregue uma estética visual moderna e acelerada com música de fundo animada e cortes rápidos. Este vídeo deve destacar como a HeyGen capacita os usuários a criar vídeos impactantes para mídias sociais e Anúncios de Vídeo UGC com rapidez, focando na flexibilidade de usar vários Modelos e cenas e na conveniência do redimensionamento de proporção e exportações para diferentes plataformas, juntamente com a integração perfeita de mídia da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Campanha de Marketing

Crie vídeos de marketing de alto impacto sem esforço, do roteiro à tela, capacitando os profissionais de marketing a lançar campanhas envolventes mais rapidamente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece gerando conteúdo com AI para construir um roteiro envolvente, depois aproveite nossa capacidade de texto-para-vídeo para dar vida à sua história.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione entre uma ampla gama de Atores AI ou escolha entre modelos profissionalmente projetados para definir instantaneamente o cenário perfeito para sua campanha.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seus vídeos de marketing incorporando música de fundo e garanta acessibilidade com legendas geradas automaticamente.
4
Step 4
Exporte e Localize
Finalize seu projeto, depois use nosso recurso de redimensionamento de proporção para adaptar seu vídeo para várias plataformas e localize em todos os idiomas para alcance global.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresente Histórias de Sucesso de Clientes

.

Transforme depoimentos de clientes em histórias de vídeo envolventes com AI, construindo confiança e demonstrando o valor do produto de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o Gerador de Vídeos AI da HeyGen simplifica a produção de vídeos?

A HeyGen utiliza AI avançada para simplificar a criação de vídeos, permitindo que os usuários gerem conteúdo com AI a partir de texto ou roteiros. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e as ferramentas de Edição de Vídeo AI simplificam tarefas complexas, tornando a produção de vídeos profissionais acessível a todos.

A HeyGen pode ajudar a localizar conteúdo de vídeo para audiências globais?

Com certeza. A HeyGen suporta a localização do seu conteúdo de vídeo em todos os idiomas, gerando narrações em várias línguas e adicionando legendas automaticamente. Você também pode utilizar diversos Atores AI para representar diferentes demografias, garantindo que sua mensagem ressoe globalmente.

Quais recursos a HeyGen oferece para uma gestão eficiente de campanhas de vídeo?

A HeyGen fornece ferramentas robustas para a geração eficiente de vídeos de campanhas de marketing, incluindo recursos para criar rapidamente múltiplas variantes de vídeo. Para usuários avançados, a HeyGen também oferece uma API para integrar a criação de vídeos em fluxos de trabalho existentes, permitindo maior automação e escalabilidade.

Como posso manter a consistência da marca usando a HeyGen para meus vídeos?

A HeyGen permite que você mantenha uma forte consistência de marca através de uma biblioteca de modelos profissionalmente projetados que podem ser personalizados com os ativos específicos da sua marca. Você pode facilmente criar conteúdo de marca para Vídeos de Produto adicionando B-Rolls e outros elementos visuais, garantindo uma aparência coesa e profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo