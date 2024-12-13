Gerador de Campanhas de Marketing: Crie Estratégias Vencedoras Instantaneamente

Acelere a criação de conteúdo e desenvolva campanhas de marketing envolventes mais rapidamente com vídeos profissionais gerados por avatares de IA.

Descubra como revolucionar sua criação de conteúdo com um vídeo de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital que enfrentam dificuldades com conteúdo consistente. Visualize um usuário transformando rapidamente ideias em vídeos profissionais usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen, impulsionado por visuais dinâmicos e energéticos e uma narração amigável e profissional de um avatar de IA. Isso demonstra como a plataforma atua como um poderoso gerador de campanhas de marketing, otimizando seu fluxo de trabalho.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Libere o potencial da sua estratégia de marketing em um vídeo de 45 segundos projetado para gerentes de marketing que buscam eficiência. Apresente uma estética limpa e moderna com visualizações de dados elegantes, demonstrando como o HeyGen funciona como um assistente de marketing de IA. Destaque a integração perfeita de modelos e cenas pré-desenhados e a qualidade da geração de narração para produzir rapidamente vídeos de alto impacto que elevam a comunicação estratégica.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo cativante de 60 segundos para estrategistas de marca e agências criativas, ilustrando como elevar campanhas de marketing diversas. Utilize visuais criativos e ilustrativos que mostrem várias estéticas de marca, impulsionados por uma narração envolvente e levemente divertida de um avatar de IA com personalização de voz de marca. Enfatize como o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen capacita a narrativa única, alinhando-se perfeitamente com identidades de marca distintas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo atraente de 30 segundos para anunciantes e empreendedores de e-commerce que buscam melhorar seu texto publicitário. Apresente visuais rápidos e orientados para soluções que demonstrem resultados rápidos, acompanhados por uma narração clara e direta e legendas essenciais. Isso destaca a capacidade do HeyGen de produzir rapidamente visuais envolventes para anúncios, com o benefício adicional de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, garantindo entrega perfeita em todos os canais de marketing.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Campanhas de Marketing

Aproveite a IA para projetar rapidamente campanhas de marketing impactantes, gerar conteúdo envolvente e produzir vídeos profissionais que capturam a atenção do seu público-alvo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Campanha
Insira seu conceito de campanha e aproveite nosso assistente de marketing de IA para elaborar narrativas atraentes. Este recurso orienta você a criar um roteiro, pronto para a conversão de texto para vídeo.
2
Step 2
Escolha Seus Recursos Visuais
Aumente o apelo da sua campanha selecionando entre uma variedade de Modelos e cenas profissionais. Você também pode integrar avatares de IA realistas para transmitir sua mensagem diretamente.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Garanta a consistência da marca usando controles de Branding (logotipo, cores) para refletir seu estilo único. Personalize a voz e o tom para uma personalização eficaz da voz da marca.
4
Step 4
Exporte para Distribuição
Finalize seu vídeo e use o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para adaptá-lo a diferentes plataformas. Isso garante que suas campanhas de marketing sejam perfeitamente otimizadas para cada canal.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque de Vídeos de Sucesso do Cliente

.

Crie facilmente vídeos de IA envolventes para destacar histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e reforçando sua proposta de valor.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como um assistente de marketing de IA para criação de conteúdo?

O HeyGen otimiza a criação de conteúdo transformando roteiros em vídeos profissionais com avatares de IA e narrações. Isso permite a produção rápida de campanhas de marketing diversas para vários canais, melhorando significativamente sua estratégia de marketing geral.

Quais recursos o HeyGen oferece para personalizar campanhas de marketing?

O HeyGen oferece controles de marca robustos, incluindo logotipos personalizados e cores de marca, juntamente com uma rica biblioteca de mídia e modelos versáteis. Isso permite que os usuários criem conteúdo visual que se alinha perfeitamente com a personalização de voz de marca para esforços eficazes de marketing em redes sociais ou e-mail.

O HeyGen pode realmente atuar como um gerador de campanhas de marketing para várias plataformas?

Sim, o HeyGen atua como um poderoso gerador de campanhas de marketing, permitindo a produção de conteúdo de vídeo envolvente adequado para diversos canais de marketing. Seu redimensionamento de proporção de aspecto garante que seus vídeos sejam otimizados para plataformas como redes sociais e até mesmo para uso em textos publicitários ou páginas de destino.

Quais ferramentas de IA específicas o HeyGen oferece para criação de conteúdo eficiente?

As ferramentas avançadas de IA do HeyGen, como conversão de texto para vídeo e avatares de IA, aceleram drasticamente o processo de criação de conteúdo. Essa eficiência permite que os profissionais de marketing se concentrem na estratégia e no público-alvo, produzindo visuais de alta qualidade para campanhas de marketing mais rapidamente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo