Desbloqueie o Crescimento com Nosso Criador de Vídeos Explicativos de Campanha de Marketing

Crie vídeos de marketing envolventes com facilidade usando nossa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro, transformando ideias em conteúdo explicativo envolvente.

Crie um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas lançando um novo produto, mostrando como um criador de vídeos de campanha de marketing pode ser utilizado de forma fácil e envolvente. Use um estilo visual brilhante e energético com música de fundo animada e uma narração clara em AI, demonstrando o poder do 'Texto para vídeo a partir de roteiro' para transformar ideias em visuais envolventes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo elegante de 45 segundos para profissionais de marketing que buscam escalar sua produção de conteúdo, ilustrando a eficiência de um criador de vídeos AI. Utilize um estilo visual moderno e limpo com tons profissionais, apresentando 'Avatares AI' envolventes e 'Geração de narração' precisa para transmitir mensagens-chave de forma dinâmica.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos para criadores de conteúdo e profissionais de marketing que buscam soluções rápidas e personalizáveis de vídeo, destacando o poder de diversos 'Modelos de vídeo'. O estilo visual e de áudio deve ser vibrante e informativo, aproveitando diversos 'Modelos e cenas' para demonstrar versatilidade, complementado por 'Legendas' claras para acessibilidade em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo impactante de 30 segundos especificamente para equipes de marketing que buscam maior engajamento nas redes sociais com seus vídeos de marketing. Este vídeo deve adotar um estilo rápido e visualmente rico, integrando conteúdo atraente da 'Biblioteca de mídia/suporte de estoque' e mostrando a flexibilidade de 'Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto' para otimização de plataforma, tudo ao som de uma trilha sonora energética.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos de Campanha de Marketing

Crie vídeos explicativos de marketing envolventes de forma rápida e eficiente com nossa plataforma impulsionada por AI, transformando suas mensagens de campanha em histórias visuais envolventes.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos personalizáveis projetados para campanhas de marketing ou inicie com uma tela em branco para criação de texto para vídeo.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo e Avatar
Insira seu roteiro de marketing, depois melhore seu vídeo selecionando um avatar AI para apresentar visualmente sua mensagem, garantindo uma entrega profissional e envolvente.
3
Step 3
Gere a Narração
Utilize o gerador de voz AI integrado para criar narrações com som natural que articulam claramente a mensagem da sua campanha de marketing com qualidade de áudio profissional.
4
Step 4
Refine e Exporte
Revise seu vídeo explicativo, faça os ajustes finais usando a interface amigável e, em seguida, exporte-o para uso imediato em suas campanhas de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes

.

Desenvolva vídeos envolventes de histórias de sucesso de clientes com AI para construir confiança e demonstrar valor dentro da sua estratégia de campanha de marketing.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar minha campanha de marketing com vídeos explicativos?

HeyGen é um avançado criador de vídeos AI que permite criar vídeos explicativos de campanhas de marketing envolventes. Utilize modelos personalizáveis e avatares AI para gerar rapidamente vídeos de marketing profissionais a partir de um roteiro, tornando suas campanhas mais envolventes e eficazes.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos AI eficaz para todos os usuários?

HeyGen oferece uma interface amigável e capacidades robustas de AI, permitindo a criação de texto para vídeo sem esforço. Seus avatares AI e gerador de voz AI simplificam o processo de produção, tornando o HeyGen um criador de vídeos AI acessível para diversos usuários.

O HeyGen pode ajudar na criação de conteúdo de vídeo diversificado além do marketing?

Absolutamente. Como uma plataforma abrangente de criação de vídeos, o HeyGen oferece uma vasta biblioteca de mídia de estoque e modelos personalizáveis para diversas necessidades de conteúdo. Você também pode adicionar legendas e utilizar seus recursos de edição de vídeo para produzir vídeos de alta qualidade para qualquer finalidade.

Como o HeyGen apoia a consistência da marca na produção de vídeos?

HeyGen prioriza a consistência da sua marca com controles de branding robustos, permitindo integrar seu logotipo e cores específicas em qualquer vídeo. Como uma plataforma versátil de criação de vídeos, oferece modelos personalizáveis para garantir que cada peça de conteúdo reflita perfeitamente a identidade da sua marca.

