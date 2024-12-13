Criador de Vídeos de Atualização de Mercado para Relatórios Envolventes

Gere vídeos impressionantes de atualização de mercado em minutos usando ferramentas com tecnologia de IA e nosso recurso avançado de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Imagine criar um vídeo dinâmico de atualização de mercado de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas e investidores. Este envolvente conteúdo visual, aprimorado pela geração de narração precisa da HeyGen, deve transmitir as principais tendências econômicas com um estilo de áudio animado e gráficos profissionais, perfeito para vídeos em redes sociais.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para profissionais de marketing e corretores de imóveis, desenvolva um vídeo atraente de atualização de mercado de 30 segundos que aproveite os avatares de IA da HeyGen. Este vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e moderno e música de fundo calma, oferecendo uma visão rápida, mas profissional, usando modelos de vídeo pré-desenhados.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo de recapitulação de mercado de 60 segundos para consultores financeiros e criadores de conteúdo. Este conteúdo profissionalmente projetado deve utilizar o recurso robusto de legendas/captions da HeyGen, apresentando dados complexos com um estilo visual autoritário, mas acessível, e um tom de fala claro, essencial para um criador de vídeos de atualização de mercado abrangente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional conciso de 15 segundos projetado para startups e empresas de e-commerce, focando em insights rápidos de mercado para marketing de vídeo eficaz. Com os versáteis Modelos & cenas da HeyGen, alcance um estilo visual energético e chamativo e um design de som impactante, perfeito para gerar vídeos promocionais nas redes sociais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização de Mercado

Crie rapidamente vídeos envolventes de atualização de mercado para manter seu público informado e impulsionar seus esforços de marketing em vídeo com ferramentas com tecnologia de IA.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando um modelo profissionalmente projetado ou inserindo seu roteiro de atualização de mercado para iniciar seu vídeo sem esforço. Isso forma a base para sua dinâmica atualização de mercado.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Utilize o editor intuitivo de arrastar e soltar para adicionar seus dados, gráficos e elementos de marca. Garanta que seus insights de mercado sejam apresentados de forma clara e alinhados com a identidade da sua marca usando controles de branding.
3
Step 3
Aprimore com IA
Dê vida às suas atualizações de mercado incorporando avatares de IA ou gerando narrações com som natural. Adicione legendas/captions para aumentar a acessibilidade e o engajamento do seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo profissional de atualização de mercado e exporte-o no formato de proporção desejado. Compartilhe seu vídeo de alta qualidade nas redes sociais para alcançar um público mais amplo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Impulsione a Comunicação Interna e o Compartilhamento de Conhecimento

.

Melhore a comunicação interna e o compartilhamento de conhecimento com vídeos de atualização de mercado com tecnologia de IA para sua equipe.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus esforços de marketing em vídeo?

A HeyGen capacita você a criar vídeos profissionais sem esforço. Com suas ferramentas com tecnologia de IA e modelos profissionalmente projetados, você pode gerar vídeos promocionais, vídeos de atualização de mercado e vídeos envolventes para redes sociais rapidamente, otimizando sua estratégia geral de marketing em vídeo.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos de marketing eficaz?

A HeyGen se destaca como um criador de vídeos de marketing eficaz devido ao seu editor intuitivo de arrastar e soltar e à extensa biblioteca de modelos de vídeo. Você pode facilmente produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade para qualquer campanha, garantindo que suas mensagens ressoem com seu público.

Posso criar vídeos dinâmicos para redes sociais com os avatares de IA da HeyGen?

Absolutamente! A HeyGen permite que você integre avatares de IA realistas e aproveite a geração de narração para criar vídeos cativantes para redes sociais. Isso permite que você entregue conteúdo personalizado em escala, mantendo seu público engajado com vídeos profissionais.

Como a HeyGen apoia vários projetos criativos de vídeo?

A HeyGen é um editor de vídeo de IA versátil projetado para apoiar diversos projetos criativos de vídeo, desde atualizações de mercado até clipes curtos e conteúdo animado. Seus recursos, incluindo legendas/captions e redimensionamento de proporção, garantem que seu vídeo de alta qualidade atenda a todos os requisitos de plataforma e visões criativas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo