Gerador de Vídeos de Treinamento em Pesquisa de Mercado para Insights Rápidos

Transforme dados complexos em vídeos de treinamento envolventes sem esforço com geração de texto para vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para treinadores técnicos e funcionários, ilustrando o processo de construção de módulos de treinamento técnico envolventes. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno e envolvente com elementos interativos, apresentando diversos avatares AI para apresentar informações complexas de maneira acessível, garantindo um tom amigável e informativo ao longo do vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um guia abrangente de 2 minutos direcionado a empresas de pesquisa de mercado e equipes de marketing de conteúdo, mostrando a eficiência da geração de vídeo de ponta a ponta ao automatizar a criação de vídeos de pesquisa de mercado diretamente de um roteiro preparado. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e corporativo, empregando transições rápidas e imagens profissionais, aproveitando ao máximo a capacidade de texto para vídeo a partir do roteiro para agilizar a produção.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo prático de 45 segundos para departamentos de RH e oficiais de conformidade, destacando a facilidade de criar e realizar atualizações rápidas em materiais críticos de treinamento de conformidade. A estética do vídeo deve ser direta e clara, aproveitando modelos e cenas pré-desenhados para configuração rápida, acompanhada por uma voz tranquilizadora e consistente para comunicar padrões de conformidade de forma eficaz.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos de Treinamento em Pesquisa de Mercado

Crie vídeos de treinamento atraentes e precisos para profissionais de pesquisa de mercado com nossa plataforma impulsionada por AI. Simplifique dados complexos em visuais envolventes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Conteúdo
Comece inserindo seu roteiro de treinamento em pesquisa de mercado ou texto bruto. Nossa plataforma transforma seu conteúdo escrito na base do seu vídeo usando tecnologia sofisticada de texto para vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Voz AI
Selecione entre uma variedade de avatares AI para apresentar seu material de treinamento. Combine seu avatar escolhido com uma narração AI para transmitir sua mensagem de forma clara e profissional.
3
Step 3
Aplique Sua Marca e Melhorias
Personalize seu vídeo com controles de marca, adicionando o logotipo da sua empresa, cores e outros elementos visuais. Isso garante consistência e reforça a identidade da sua organização.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Treinamento
Finalize seus vídeos de treinamento em pesquisa de mercado e exporte-os em vários formatos adequados para qualquer plataforma. Distribua facilmente seu conteúdo de alta qualidade e envolvente para seu público-alvo.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunique Resultados de Pesquisa de Mercado

Transforme dados complexos de pesquisa de mercado em vídeos AI claros e envolventes para treinamento interno eficaz ou comunicação com stakeholders.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para pesquisa de mercado?

O HeyGen utiliza um avançado gerador de vídeo AI e Avatares AI para transformar texto em vídeo, permitindo que os usuários produzam rapidamente vídeos profissionais de pesquisa de mercado. Esta plataforma automatiza a criação de vídeos, simplificando o processo do roteiro ao vídeo final perspicaz.

O HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de treinamento multilíngues?

Com certeza. O HeyGen oferece amplas capacidades multilíngues, permitindo gerar narrações AI e legendas precisas para audiências globais. Isso o torna ideal para automação de vídeo em escala em diversos vídeos de treinamento, incluindo conformidade e treinamento de funcionários.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos no HeyGen?

O HeyGen oferece um editor de vídeo abrangente com uma ampla gama de modelos e controles de marca robustos, incluindo logotipos e cores personalizados. Os usuários também podem acessar uma rica biblioteca de mídia e animações de texto dinâmicas para criar um engajamento altamente personalizado.

Além da criação inicial, como o HeyGen apoia a gestão contínua de conteúdo de vídeo?

O HeyGen possui um gerador de roteiro AI para iniciar seu conteúdo, facilitando a geração de vídeo de ponta a ponta a partir de um simples roteiro. A plataforma é projetada para atualizações fáceis, permitindo modificações rápidas em vídeos de treinamento ou vídeos de pesquisa de mercado à medida que os insights evoluem.

