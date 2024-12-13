gerador de vídeos pronto para o mercado para vídeos de marketing impressionantes

Gere vídeos atraentes e alinhados à marca rapidamente usando nosso gerador de vídeos de IA. Utilize controles avançados de Branding para uma mensagem consistente.

Crie um vídeo promocional de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como um criador de vídeos de marketing pode produzir vídeos alinhados à marca sem esforço. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando um avatar de IA amigável explicando os benefícios com uma narração clara e confiante.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo tutorial de 60 segundos voltado para criadores de conteúdo e educadores online, demonstrando o poder do vídeo gerado por IA para criação rápida de vídeos. Adote um estilo visual dinâmico e informativo, destacando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar lições complexas em conteúdo visual envolvente, completo com legendas geradas automaticamente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um anúncio de vídeo de 30 segundos atraente para anunciantes digitais e marcas de e-commerce, enfatizando a HeyGen como um gerador de vídeos pronto para o mercado. O estilo visual e de áudio deve ser rápido e visualmente atraente, usando modelos e cenas pré-desenhados da biblioteca de mídia/suporte de estoque para criar rapidamente anúncios de alto impacto.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 15 segundos para redes sociais para comunicadores de marca, ilustrando como é fácil produzir vídeos impressionantes alinhados à marca com um gerador de vídeo de IA. A estética visual deve ser moderna e concisa, utilizando redimensionamento de proporção e exportações para otimizar para várias plataformas, acompanhada de uma narração energética para capturar a atenção imediata.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona Seu Gerador de Vídeos Pronto para o Mercado

Transforme ideias em vídeos profissionais de alta qualidade projetados para capturar a atenção e transmitir sua mensagem com precisão.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro ou usando nossa interface intuitiva para gerar conteúdo. Aproveite as poderosas capacidades de texto para vídeo da HeyGen para dar vida às suas palavras instantaneamente.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Enriqueça sua mensagem selecionando entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca. Personalize sua aparência e voz para garantir que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado à marca.
3
Step 3
Aplique Elementos Refinados
Refine seu vídeo com elementos profissionais. Gere automaticamente legendas precisas para acessibilidade e garanta que sua mensagem alcance um público mais amplo com suporte a vários idiomas.
4
Step 4
Exporte para Distribuição
Finalize sua criação exportando seu vídeo em várias proporções otimizadas para diferentes plataformas. Seu criador de vídeos de marketing está pronto para implantação imediata em todos os seus canais.

Depoimentos de Clientes Atraentes

Transforme histórias de sucesso de clientes em vídeos de IA envolventes que constroem confiança e demonstram o valor do produto de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes com IA?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de vídeo gerado por IA para transformar texto em visuais atraentes. Nossa plataforma permite que os usuários criem vídeos profissionais usando avatares de IA e capacidades robustas de texto para vídeo, simplificando seu processo de criação de vídeos.

Como a HeyGen garante que meus vídeos de marketing estejam alinhados à marca?

A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, incluindo logotipos e cores personalizados, dentro de sua interface de edição intuitiva. Isso permite que você produza vídeos de marketing e vídeos para redes sociais de alta qualidade e alinhados à marca que se alinham perfeitamente com a identidade da sua empresa.

O que torna a HeyGen um gerador de vídeos eficiente e pronto para o mercado?

A HeyGen simplifica fluxos de trabalho de produção complexos com sua edição intuitiva e editor de arrastar e soltar, permitindo a criação rápida de vídeos. Isso torna a HeyGen um gerador de vídeos pronto para o mercado, permitindo que os usuários produzam rapidamente conteúdo profissional sem experiência extensa em software de edição.

A HeyGen suporta a criação de vídeos em vários idiomas?

Sim, a HeyGen oferece suporte extensivo a vários idiomas, incluindo geração de narração e legendas automáticas, para ampliar o alcance do seu público. Essa capacidade garante que seu conteúdo de vídeo seja acessível e impactante globalmente.

