Criador de Vídeo de Resumo de Prontidão de Mercado: Lance Mais Rápido

Crie vídeos de prontidão de lançamento envolventes e simplifique conceitos complexos com avatares AI.

420/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de Prontidão de Lançamento de 2 minutos impactante, direcionado para equipes de marketing e produto, com visuais dinâmicos e modernos e avatares AI diversos apresentando informações chave com um estilo de áudio animado e profissional. Utilize os avatares AI do HeyGen e uma variedade de Modelos e cenas para criar uma apresentação envolvente que garanta que todos estejam alinhados para um lançamento de produto bem-sucedido.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo claro de 90 segundos, projetado para equipes de suporte técnico e treinadores, empregando visuais limpos em estilo infográfico com texto animado e uma voz AI amigável e instrutiva. Este vídeo deve simplificar efetivamente conceitos complexos usando as Legendas do HeyGen para acessibilidade e aproveitando seu suporte de biblioteca de Mídia/estoque para ilustrar processos técnicos com clareza.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo interno polido de 60 segundos usando um gerador de vídeo AI para treinadores corporativos e líderes de equipe, exibindo visuais corporativos com destaques de texto na tela e uma voz AI calma e informativa. Aproveite a geração de Narração do HeyGen para entregar uma mensagem consistente e utilize seu redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para fácil distribuição em várias plataformas internas, permitindo a Geração de Vídeo de ponta a ponta para anúncios críticos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo de Resumo de Prontidão de Mercado

Crie vídeos de prontidão de mercado impactantes sem esforço. Nosso gerador de vídeo AI simplifica conceitos complexos, transformando seus insights em resumos claros e profissionais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Elabore o conteúdo do seu vídeo, e nossa capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro converterá suas ideias em uma narrativa visual envolvente.
2
Step 2
Selecione Visuais e Modelos
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo e adicionando mídia relevante de nossa extensa biblioteca.
3
Step 3
Gere Avatares AI e Narração
Eleve seu resumo com avatares AI dinâmicos para apresentar suas informações de forma clara e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua produção utilizando opções de exportação de vídeo para compartilhar seu resumo de prontidão de mercado com seu público de forma fluida.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento Interno de Lançamento

.

Aumente a compreensão e retenção da equipe interna com vídeos de treinamento envolventes impulsionados por AI para lançamentos de produtos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos usando AI?

O HeyGen aproveita capacidades avançadas de gerador de vídeo AI, permitindo que os usuários transformem texto em vídeos envolventes com Avatares AI e geração de voz AI. Isso simplifica o processo de produção, tornando a criação de vídeos complexos acessível através de ferramentas impulsionadas por AI.

Quais recursos tornam o HeyGen um poderoso criador de vídeos explicativos?

O HeyGen oferece uma interface amigável com um editor de arrastar e soltar e uma rica biblioteca de modelos de vídeo. Os usuários podem facilmente adicionar legendas e acessar uma biblioteca abrangente de mídia de estoque para criar vídeos explicativos profissionais de forma eficiente.

Posso personalizar a aparência dos vídeos gerados com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen fornece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding para integrar seu logotipo e cores. Você também pode ajustar proporções e utilizar várias opções de exportação de vídeo para garantir que seus vídeos se alinhem perfeitamente com a estética da sua marca.

Como o HeyGen facilita a Geração de Vídeo de ponta a ponta?

O HeyGen suporta a Geração de Vídeo de ponta a ponta, permitindo que os usuários comecem a partir de um roteiro, utilizem recursos de gerador de roteiro AI e, em seguida, gerem vídeos completos com gerador de voz AI e Avatares AI realistas. Este fluxo de trabalho abrangente inclui legendas automáticas para uma produção completa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo