Desenvolva um vídeo inspirador de 90 segundos direcionado a defensores ambientais e potenciais doadores, destacando esforços bem-sucedidos de conservação marinha. O vídeo deve empregar avatares de IA do HeyGen para narrar histórias de impacto, usando um tom envolvente e esperançoso, enquanto gera a narração diretamente na plataforma, demonstrando a geração eficaz de vídeos por IA.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial dinâmico de 45 segundos para criadores de conteúdo e pequenas empresas no setor marinho, demonstrando como criar rapidamente conteúdo envolvente para redes sociais. Incorpore o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações do HeyGen para diferentes plataformas e utilize vários Modelos e cenas para mostrar possibilidades criativas, tudo ao som de uma trilha sonora animada e estilo visual moderno dentro de um Estúdio Criativo de IA.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de análise técnica de 2 minutos projetado para pesquisadores e acadêmicos de biologia marinha, explorando as complexidades dos ecossistemas de fontes hidrotermais de águas profundas como parte de uma série de criadores de vídeos sobre processos marinhos. Este vídeo deve aproveitar as Legendas do HeyGen para precisão científica e clareza, complementado por uma narração precisa e informativa e visualizações científicas detalhadas, mostrando o poder de um Agente de Vídeo de IA.
Como Funciona o Criador de Vídeos de Processos Marinhos

Crie facilmente vídeos cativantes sobre a vida marinha e fenômenos oceânicos com IA. Gere conteúdo educacional de alta qualidade ou atualizações para redes sociais rapidamente.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece inserindo seu roteiro descrevendo os processos marinhos que você deseja explicar. Nosso Estúdio Criativo de IA transformará seu texto em cenas de vídeo envolventes, aproveitando nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha de uma biblioteca de avatares de IA para apresentar seu conteúdo marinho, ou selecione um modelo de vídeo pré-desenhado para construir rapidamente sua narrativa e visualizar processos marinhos complexos.
3
Step 3
Adicione Áudio Envolvente
Enriqueça seu vídeo com narrações realistas usando geração avançada de Narração, ou inclua Legendas claras para garantir que sua mensagem sobre conservação marinha seja acessível a todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte Sua Obra-prima
Finalize seu vídeo de processos marinhos ajustando a proporção de aspecto e exportando em alta definição 4K, pronto para compartilhar em plataformas de conteúdo de redes sociais ou programas educacionais marinhos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criar Anúncios Promocionais de Conservação Marinha

Desenhe anúncios de vídeo eficazes com IA em minutos para promover iniciativas de conservação marinha ou programas educacionais marinhos, aumentando a conscientização e o apoio de forma eficiente.

Perguntas Frequentes

Como os usuários podem criar vídeos a partir de roteiros de texto com o HeyGen?

O HeyGen utiliza geração avançada de vídeos por IA para transformar seu roteiro de texto em um vídeo envolvente. Você pode selecionar entre vários avatares de IA e utilizar a geração de Narração realista para dar vida ao seu conteúdo de forma perfeita.

Quais opções de exportação de vídeo e recursos de personalização o HeyGen oferece?

O HeyGen oferece redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações flexíveis, permitindo otimizar seus vídeos para várias plataformas, incluindo alta definição 4K. Você também pode gerar automaticamente Legendas para melhorar a acessibilidade e alcance.

Os avatares de IA do HeyGen podem ser personalizados para diversas necessidades de conteúdo?

Sim, o HeyGen oferece uma ampla gama de avatares de IA que podem ser personalizados para se adequar à sua marca e mensagem, ideal para criar conteúdo envolvente para redes sociais. Nosso Estúdio Criativo de IA também inclui vários modelos de vídeo para iniciar seus projetos.

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com IA?

O HeyGen atua como um Agente de Vídeo de IA intuitivo, simplificando todo o fluxo de trabalho de edição e geração de vídeos. Com vozes poderosas de Texto-para-Fala e geração de vídeo por IA de ponta, você pode produzir conteúdo de alta qualidade de forma rápida e eficiente.

