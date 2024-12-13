Crie um vídeo de produto de 1 minuto e 30 segundos para potenciais clientes industriais, destacando as capacidades avançadas da nossa nova linha de montagem automatizada. O estilo visual deve ser elegante e moderno, apresentando close-ups em alta definição das máquinas em operação, complementados por uma narração profissional e autoritária que detalhe especificações técnicas e ganhos de eficiência. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para integrar explicações detalhadas, demonstrando o poder deste "gerador de vídeo de produto" para equipamentos industriais complexos.

Gerar Vídeo