Crie um vídeo de integração de 45 segundos para novos funcionários da manufatura, destacando protocolos essenciais de segurança na fábrica e uso de ferramentas. O estilo visual deve ser profissional e informativo, combinando imagens reais da fábrica com demonstrações animadas claras, complementadas por uma narração calma e autoritária. Utilize os avatares de IA da HeyGen para transmitir mensagens-chave e o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para geração eficiente de conteúdo.

Gerar Vídeo