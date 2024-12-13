Gerador de Vídeos de Padrões de Fabricação: AI para Treinamento e Conformidade

Gere vídeos de treinamento em fabricação e demonstração de produtos de forma atraente em minutos com texto para vídeo a partir de roteiro.

486/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo tutorial de 60 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, profissionais de marketing e criadores de conteúdo, ilustrando a simplicidade de gerar conteúdo envolvente com uma 'plataforma de vídeo AI'. Use gráficos animados amigáveis e acessíveis e exemplos de aplicação no mundo real, conduzidos por uma narração otimista e clara, destacando a facilidade de criar um vídeo a partir de um roteiro usando 'texto para vídeo a partir de roteiro' e diversos 'avatares AI'.
Prompt de Exemplo 2
Produza um clipe instrucional de 30 segundos para novos contratados em fábricas ou funcionários existentes que precisem de uma rápida atualização sobre procedimentos específicos, focando no 'treinamento em fabricação'. O estilo visual deve ser claro e passo a passo, utilizando diagramas animados detalhados ou imagens limpas do chão de fábrica, com uma 'geração de narração' calma e autoritária. Aproveite 'modelos e cenas' para montar rapidamente os passos principais.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo atraente de 45 segundos para equipes de marketing que buscam aumentar o engajamento em 'mídias sociais', demonstrando um novo recurso do produto. O estilo visual deve ser rápido e visualmente atraente, apresentando uma montagem de imagens envolventes do produto e demonstrações intuitivas da interface do usuário, com música de fundo moderna e na moda. Utilize a extensa 'biblioteca de mídia/suporte de estoque' para visuais vibrantes e garanta o enquadramento perfeito com 'redimensionamento e exportação de proporção de aspecto' para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Padrões de Fabricação

Crie de forma eficiente vídeos claros e precisos sobre padrões de fabricação com ferramentas impulsionadas por AI, garantindo conformidade e aprimorando o treinamento.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo a partir de Entrada de Texto
Comece colando seu roteiro diretamente na plataforma, aproveitando nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro para gerar instantaneamente um vídeo preliminar para seus padrões de fabricação.
2
Step 2
Escolha um Avatar AI Profissional
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares AI para representar sua marca, dando vida aos seus padrões de fabricação com um apresentador credível para seus vídeos de treinamento ou explicativos.
3
Step 3
Adicione Melhorias Visuais
Enriqueça seu vídeo com uma rica seleção de imagens personalizadas, vídeos ou utilize nosso extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque para integrar visuais relevantes e demonstrar processos claramente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Padrões
Uma vez satisfeito, finalize seu projeto e faça o download no formato de sua preferência usando nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, pronto para distribuição e garantindo comunicação clara dos padrões.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Rapidamente Padrões e Informações de Produtos

.

Crie rapidamente atualizações de vídeo atraentes e explicativos sobre padrões de fabricação ou novos produtos para canais de comunicação internos ou externos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meu conteúdo de vídeo de fabricação ou produto?

O HeyGen serve como uma poderosa plataforma de vídeo AI, permitindo que você gere rapidamente vídeos profissionais de padrões de fabricação e vídeos de demonstração de produtos envolventes. Utilize nossas capacidades intuitivas de texto para vídeo e diversos modelos de vídeo para criar conteúdo atraente de forma eficiente. Você também pode aproveitar nossa extensa biblioteca de filmagens de estoque para enriquecer suas narrativas.

O HeyGen é um editor de vídeo fácil de usar para empresas?

Com certeza. O HeyGen possui um editor de arrastar e soltar que torna a criação de vídeos acessível para todos, mesmo sem experiência prévia em edição. Nossa plataforma permite que você produza vídeos de alta qualidade sem esforço, usando avatares AI e geração avançada de narração, transformando seus roteiros em histórias visuais dinâmicas.

O HeyGen pode criar vídeos de treinamento e explicativos eficazes?

Sim, o HeyGen é ideal para produzir vídeos de treinamento de alto impacto e vídeos explicativos concisos para várias aplicações, incluindo treinamento em fabricação. Basta inserir seu roteiro, e a tecnologia de texto para vídeo do HeyGen, combinada com avatares AI realistas, gerará conteúdo educacional claro e envolvente.

Quais são as opções de exportação para vídeos feitos com o HeyGen?

O HeyGen suporta a exportação de seus vídeos finalizados no formato MP4, garantindo compatibilidade em todas as principais plataformas. Você pode facilmente ajustar as proporções para otimizar seu conteúdo para mídias sociais ou outros canais específicos, e até mesmo incorporar o logotipo e as cores da sua marca para uma mensagem consistente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo