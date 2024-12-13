Criador de Vídeos de Processo de Fabricação para Produção Sem Complicações

Simplifique fluxos de trabalho complexos e eduque de forma eficaz usando os poderosos avatares de IA da HeyGen.

488/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo informativo de 60 segundos demonstrando o intricado processo de fabricação de nossos materiais sustentáveis, com o objetivo de educar parceiros da indústria e potenciais investidores. Adote uma abordagem visual estilo documentário com tomadas detalhadas e uma narração calma e autoritária, complementada pelos modelos e cenas da HeyGen para estruturar o fluxo e legendas para acessibilidade, realmente um poderoso criador de vídeos de processo de fabricação.
Prompt de Exemplo 2
Como podemos criar um conteúdo dinâmico de 30 segundos para redes sociais para aumentar o engajamento e destacar nossa história de marca única para um amplo público online? Projete o vídeo com um estilo visual vibrante e energético, apresentando cortes rápidos e uma trilha sonora moderna, aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais atraentes e garantindo que esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, atuando como um criador de vídeos online versátil.
Prompt de Exemplo 3
Este vídeo explicativo de 45 segundos é projetado para esclarecer nosso novo protocolo interno para novos contratados e equipes existentes, promovendo o entendimento com um estilo visual e de áudio amigável e educacional, incorporando animações simples e linguagem clara e concisa. Use a capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro para converter perfeitamente nossa documentação em uma narrativa envolvente, completa com geração de narração natural, tornando-o um criador de vídeos de IA ideal para comunicações corporativas e vídeos explicativos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Processo de Fabricação

Transforme sem esforço processos de fabricação complexos em vídeos claros, profissionais e envolventes com nossa plataforma de vídeo de IA intuitiva, simplificando sua comunicação e treinamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole seu roteiro de processo de fabricação ou notas detalhadas para aproveitar nossa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro, iniciando sua jornada de criador de vídeos online.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar seu processo de fabricação, tornando seu vídeo envolvente e profissional para seu público.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Aplique a identidade visual da sua empresa com logotipos e cores personalizados usando nossos controles intuitivos de marca, garantindo que a saída do seu criador de vídeos de produto esteja perfeitamente alinhada com sua marca.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Gere e exporte seu vídeo de processo de fabricação de alta qualidade, otimizado com redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas, ideal para treinamento técnico.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos Explicativos de Processos Envolventes

.

Produza rapidamente vídeos cativantes para redes sociais para explicar processos de fabricação ou apresentar características de produtos de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo criativo de criação de vídeos?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos criativos permitindo que os usuários gerem conteúdo envolvente com avatares de IA e uma vasta biblioteca de modelos de vídeo. Este criador de vídeos de IA transforma roteiros em vídeos polidos, tornando a criação de vídeos online eficiente e intuitiva.

Os avatares de IA da HeyGen podem ser personalizados para vários tipos de vídeo?

Absolutamente, os avatares de IA da HeyGen são altamente versáteis, perfeitos para produzir conteúdo atraente para redes sociais, vídeos explicativos ou demonstrações de produtos. Eles transformam texto em vídeo com narrações naturais, oferecendo um toque único aos seus esforços de marketing em vídeo.

O que torna a HeyGen uma plataforma de vídeo de IA eficaz para empresas?

A HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA eficaz, proporcionando uma experiência robusta de criador de vídeos online com recursos como texto para fala para gerar narrações e uma biblioteca abrangente de conteúdo de estoque. Ela capacita os usuários a produzir rapidamente vídeos de qualidade profissional para diversas necessidades.

Quais vantagens a HeyGen oferece para a criação de vídeos de produtos?

A HeyGen serve como um excelente criador de vídeos de produtos, permitindo que você crie vídeos explicativos envolventes e conteúdo de marketing de forma eficiente. Você pode incorporar controles de marca, utilizar modelos de vídeo e gerar narrações naturais para apresentar seus produtos de forma eficaz para o marketing em vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo