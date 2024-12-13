Absolutamente, os avatares de IA realistas da HeyGen podem personalizar significativamente a experiência de integração para novos contratados. Esses avatares de IA podem entregar um Vídeo de Apresentação de Gerente amigável ou explicar tópicos complexos, tornando a informação mais envolvente e acessível. Eles garantem uma apresentação consistente e de alta qualidade em todos os seus vídeos de integração.