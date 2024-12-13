Gerador de Vídeo de Boas-Vindas para Gerentes para Simplificar a Integração

Crie facilmente vídeos personalizados de apresentação de gerentes para novos contratados usando avatares de IA avançados para causar uma ótima primeira impressão.

359/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de integração de 60 segundos projetado para novos funcionários, demonstrando os principais valores da empresa e fornecendo um rápido tour pelos recursos virtuais. O vídeo deve ter um estilo visual envolvente e profissional, utilizando avatares de IA da HeyGen com geração de narração clara para garantir que as informações sejam transmitidas de forma eficaz e agradável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo criativo de boas-vindas de 30 segundos para gerentes, destinado a novos funcionários antes do primeiro dia, estabelecendo um tom inspirador para sua jornada. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e motivador, impulsionado pelo recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar rapidamente narrativas envolventes a partir de um roteiro escrito.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo introdutório de 50 segundos para novos membros da equipe, focando na integração da equipe e mostrando vislumbres do trabalho colaborativo diário. Empregue um estilo visual de apoio e energético com uma trilha sonora animada, enriquecendo o conteúdo ao incorporar visuais diversos da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Boas-Vindas para Gerentes

Crie facilmente Vídeos de Apresentação de Gerentes personalizados para novos contratados, aprimorando sua experiência de integração de funcionários com IA.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione um modelo personalizável ou insira seu texto diretamente para começar a gerar sua mensagem de boas-vindas do gerente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para entregar a saudação do seu gerente, proporcionando um visual profissional e envolvente.
3
Step 3
Gere a Mensagem do Gerente
Utilize nosso recurso de Texto-para-vídeo para converter sua mensagem de boas-vindas escrita em uma narração com som natural entregue pelo avatar escolhido.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e exporte-o no formato desejado, pronto para integrar em seu programa de integração de funcionários e dar as boas-vindas aos novos contratados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique o Conteúdo de Integração de Novos Contratados

.

Gere rapidamente vídeos de boas-vindas de gerentes personalizados em escala, simplificando a criação de conteúdo para novos contratados globalmente e melhorando o engajamento inicial.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nosso processo de geração de vídeos de boas-vindas para gerentes?

A HeyGen revoluciona seu processo de geração de vídeos de boas-vindas para gerentes ao utilizar tecnologia avançada de geração de vídeos por IA para criar Vídeos de Apresentação de Gerentes profissionais e envolventes. Nossa plataforma facilita a criação de conteúdo atraente para novos contratados com modelos personalizáveis e capacidades de Texto-para-vídeo, garantindo uma recepção calorosa e consistente.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para criar vídeos de integração com a marca?

A HeyGen oferece amplas opções de personalização para criar vídeos de integração com a marca que refletem a identidade da sua empresa. Você pode utilizar nossos modelos personalizáveis e aplicar a marca específica da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir que cada projeto de criação de vídeo de integração esteja perfeitamente alinhado com as diretrizes da sua marca.

É fácil criar vídeos de integração de funcionários envolventes com a plataforma da HeyGen?

Criar vídeos de integração de funcionários envolventes com a HeyGen é excepcionalmente fácil e intuitivo. Nosso editor de arrastar e soltar permite que você monte cenas rapidamente, enquanto a funcionalidade de Texto-para-vídeo converte seu roteiro de vídeo em conteúdo polido. Você pode até personalizar mensagens para novos contratados usando avatares de IA realistas e suporte multilíngue.

Os avatares de IA podem personalizar a experiência de integração para novos contratados?

Absolutamente, os avatares de IA realistas da HeyGen podem personalizar significativamente a experiência de integração para novos contratados. Esses avatares de IA podem entregar um Vídeo de Apresentação de Gerente amigável ou explicar tópicos complexos, tornando a informação mais envolvente e acessível. Eles garantem uma apresentação consistente e de alta qualidade em todos os seus vídeos de integração.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo