Criador de Vídeos de Treinamento: Crie Vídeos Envolventes com IA
Capacite suas equipes de L&D a criar conteúdo de desenvolvimento profissional mais rapidamente com avatares de IA.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um guia conciso de 60 segundos para gerentes existentes, demonstrando técnicas eficazes de feedback de desempenho com um estilo visual limpo e instrutivo que inclui sobreposições de texto animado para os principais pontos e uma narração calma e autoritária, aproveitando o Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro e Legendas para comunicação clara no seu criador de vídeos de treinamento.
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos para todos os gerentes, explicando uma nova política da empresa com cortes rápidos, música de fundo profissional e um avatar de IA envolvente transmitindo a mensagem principal, redimensionado instantaneamente para várias plataformas usando o Redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen e Geração de narração para ser um gerador de vídeo de IA eficaz.
Desenhe um vídeo de treinamento de cenário impactante de 90 segundos para gerentes de nível médio sobre resolução de conflitos, apresentando visuais realistas e dramáticos obtidos da Biblioteca de mídia/suporte de estoque, acompanhados por uma narração nítida e profissional e música de fundo de apoio, totalmente equipado com Legendas para acessibilidade, facilitando para as equipes de L&D como fazer vídeos de treinamento.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Treinamento.
Desenvolva e escale cursos de treinamento para gerentes mais rapidamente para alcançar mais funcionários globalmente com desenvolvimento profissional crucial.
Aumente o Impacto do Treinamento.
Utilize IA para criar vídeos de treinamento para gerentes dinâmicos e interativos, melhorando significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento profissional?
A HeyGen atua como um gerador de vídeo de IA intuitivo, permitindo que os usuários criem vídeos de treinamento a partir de texto sem esforço. Nossa plataforma utiliza avatares de IA e narrações realistas de IA, transformando seus roteiros em conteúdo envolvente sem a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo.
A HeyGen pode ajudar as equipes de L&D a criar vídeos de treinamento envolventes para o desenvolvimento de funcionários?
Com certeza. A HeyGen capacita as equipes de L&D a produzir vídeos de treinamento de alta qualidade e envolventes rapidamente. Utilize nossos modelos personalizáveis, avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo para criar vídeos de integração, guias de instruções e conteúdo de desenvolvimento profissional que ressoem com os funcionários.
Quais capacidades criativas a HeyGen oferece para fazer guias de instruções e conteúdo instrucional?
A HeyGen oferece recursos criativos robustos para produzir guias de instruções dinâmicos e conteúdo instrucional. Incorpore facilmente gravações de tela, sobreposições de texto e narração gerada por IA, garantindo que sua documentação em vídeo seja clara, visualmente atraente e torne fluxos complexos fáceis de entender.
Como a HeyGen pode melhorar a eficiência na geração de documentação em vídeo com IA?
A HeyGen melhora significativamente a eficiência ao permitir que você gere documentação em vídeo com IA de forma rápida e fácil. Nossa plataforma simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento, oferecendo recursos para atualizações sem esforço e traduções com um clique para manter seu conteúdo educacional atual e acessível.