Absolutamente, o HeyGen é um gerador de vídeos com IA ideal para um negócio de coaching que busca produzir vídeos de coaching envolventes e fomentar o compartilhamento de conhecimento. Sua plataforma intuitiva e recursos poderosos permitem a criação sem esforço de vídeos de treinamento profissional tanto para desenvolvimento interno quanto para engajamento de clientes externos.