Crie um vídeo de marketing envolvente de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas ansiosos para promover suas últimas ofertas. Esta peça energética deve apresentar visuais brilhantes e envolventes e uma trilha sonora animada, utilizando os extensos Modelos e cenas da HeyGen para criar rapidamente um visual polido. Enfatize exibições dinâmicas de produtos com transições suaves e elementos gráficos claros para capturar a atenção.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial informativo de ferramentas de vídeo AI de 45 segundos, projetado para treinadores corporativos que estão introduzindo novos softwares para suas equipes. O estilo visual deve ser limpo e profissional, incorporando texto na tela e a robusta geração de Narração da HeyGen para entregar instruções com um tom calmo e autoritário. Esta produção de vídeo deve simplificar conceitos complexos, tornando-os fáceis de digerir para um público diversificado de funcionários.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo curto vibrante de 60 segundos direcionado a gerentes de mídias sociais encarregados de aumentar o engajamento em várias plataformas de mídia social. A estética visual deve ser rápida e dinâmica, empregando cortes rápidos, música de fundo em tendência e animações de texto pop-up para ilustrar um ponto. Aproveite o recurso de Legendas/legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e máximo impacto para espectadores assistindo sem som, transformando filmagens brutas em conteúdo cativante através de edição de vídeo eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de introdução de marca de 15 segundos, perfeito para gerentes de marca impressionarem potenciais recrutas com os valores da empresa. Esta peça requer um estilo visual elegante e sofisticado, apresentando elementos de marca consistentes derivados de um Kit de Marca, complementados por uma trilha sonora orquestral inspiradora. Garanta que a capacidade de redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações da HeyGen seja destacada, permitindo uma adaptação perfeita para diferentes plataformas de gerenciamento de vídeo enquanto mantém a integridade visual.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona Seu Criador de Vídeos de Gestão

Simplifique seu processo de criação e gestão de vídeos com ferramentas intuitivas, produzindo conteúdo profissional e de alto impacto de forma eficiente para todas as suas necessidades empresariais.

1
Step 1
Crie Sua Base de Vídeo
Inicie seu projeto selecionando entre uma ampla gama de modelos profissionalmente projetados ou usando texto para vídeo a partir de seu roteiro para rapidamente definir o cenário para seu vídeo de gestão.
2
Step 2
Preencha com Conteúdo Envolvente
Enriqueça seu vídeo com visuais e áudio dinâmicos. Integre avatares AI ou utilize a geração de narração para dar vida à sua mensagem, garantindo uma comunicação clara.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Mantenha a consistência da marca sem esforço. Implemente os elementos únicos do seu Kit de Marca, incluindo logotipos e cores, e adicione legendas para acessibilidade e maior retenção da mensagem.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sem Esforço
Finalize sua produção utilizando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, permitindo que você produza seu vídeo de gestão em MP4 de alta qualidade, otimizado para várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Anúncios de Marketing Rapidamente

Gere anúncios de vídeo eficazes e de alto desempenho em minutos para acelerar campanhas de marketing e obter melhores resultados.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de marketing envolventes?

A HeyGen oferece poderosas ferramentas de vídeo AI e um editor de arrastar e soltar, permitindo que os usuários produzam rapidamente vídeos de marketing de alta qualidade com modelos profissionalmente projetados e uma rica biblioteca de filmagens de estoque.

Quais capacidades a HeyGen oferece como criador de vídeos AI?

Como um avançado criador de vídeos AI, a HeyGen simplifica a produção de vídeos oferecendo avatares AI, funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro e controles abrangentes de branding para garantir um resultado profissional.

A HeyGen simplifica o processo de edição de vídeo para os usuários?

A HeyGen simplifica a edição de vídeo com modelos e cenas intuitivos, permitindo fácil organização e personalização. Os usuários também podem incorporar elementos gráficos, transições e música para resultados polidos sem software complexo.

A HeyGen pode suportar uma identidade de marca consistente em todo o conteúdo de vídeo?

Absolutamente. A HeyGen possui um Kit de Marca abrangente que permite aos usuários manter uma marca consistente com logotipos, cores e fontes personalizadas em todos os seus vídeos produzidos, tornando-se uma excelente ferramenta de criação de vídeos de gestão para conteúdo alinhado à marca.

