Gere um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos contratados, com o objetivo de familiarizá-los com a cultura e os valores da empresa. O estilo visual deve ser brilhante e otimista, apresentando avatares de IA diversos e amigáveis que transmitam informações-chave, complementados por um tom de áudio caloroso e profissional. Utilize os avatares de IA da HeyGen para criar uma introdução personalizada e acessível à organização, tornando esses vídeos de treinamento com IA impactantes desde o primeiro dia.

Gerar Vídeo