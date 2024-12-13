Gerador de Vídeos de Desenvolvimento Gerencial: Treine Líderes Mais Rápido

Otimize seu fluxo de trabalho de L&D e crie treinamentos envolventes em minutos com a poderosa geração de texto para vídeo.

525/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos direcionado a todos os funcionários de uma empresa, explicando uma nova política de conformidade em toda a organização. O estilo visual deve ser limpo e autoritário, com animações concisas que esclarecem os pontos principais, complementadas por uma narração profissional e estável. Garanta a retenção do conhecimento incorporando legendas da HeyGen para melhorar a compreensão e acessibilidade durante este treinamento crucial de Conformidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos oferecendo dicas rápidas e acionáveis para uma entrega eficaz de feedback, especificamente para gerentes de nível médio ansiosos para aprimorar suas habilidades de liderança. A estética deve ser energética e direta, utilizando cortes rápidos de imagens de arquivo relevantes e uma trilha sonora animada, garantindo um fluxo de trabalho simplificado. Aproveite o recurso de texto para vídeo da HeyGen para converter rapidamente orientações preparadas em um segmento envolvente para equipes de L&D.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional polido de 15 segundos para gerar entusiasmo para um próximo workshop interno de liderança entre os potenciais participantes dentro da organização. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador e moderno, apresentando gráficos nítidos e uma trilha sonora motivadora, alinhando-se com a marca da empresa. Utilize os templates e cenas da HeyGen para montar rapidamente um anúncio de alto impacto para esta peça essencial de produção de vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Desenvolvimento Gerencial

Crie vídeos de desenvolvimento gerencial envolventes e eficazes rapidamente, aproveitando a AI para otimizar a criação de conteúdo e melhorar o aprendizado para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar
Comece inserindo seu conteúdo de desenvolvimento gerencial como texto. Nossa plataforma transforma seu roteiro em um vídeo dinâmico, impulsionado por tecnologia avançada de texto para vídeo, e permite que você escolha entre diversos avatares de AI para representar sua mensagem.
2
Step 2
Escolha um Template e Personalize Seu Conteúdo
Acelere seu processo de criação selecionando de uma biblioteca de templates pré-fabricados projetados para vários cenários de treinamento. Aplique o logotipo e as cores da sua empresa usando controles de personalização de marca para manter a consistência e o profissionalismo.
3
Step 3
Adicione Narração Profissional e Legendas
Melhore a acessibilidade e o engajamento dos seus vídeos de desenvolvimento gerencial com narração de AI de alta qualidade. Gere automaticamente legendas e subtítulos para garantir que sua mensagem seja clara e compreensível para todos os aprendizes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Vídeos de Treinamento
Finalize seu vídeo de desenvolvimento gerencial escolhendo a proporção de aspecto ideal e exporte-o facilmente em vários formatos para uma distribuição perfeita. Compartilhe seu conteúdo de treinamento impactante em várias plataformas para capacitar sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Líderes Inspiradores

.

Produza vídeos motivacionais envolventes com avatares de AI para fomentar qualidades de liderança e inspirar gerentes, contribuindo para programas de desenvolvimento gerencial mais fortes.

background image

Perguntas Frequentes

Como as organizações podem melhorar seus vídeos de treinamento e desenvolvimento gerencial utilizando a HeyGen?

A HeyGen é um gerador de vídeos de AI avançado que simplifica significativamente a produção de vídeos de treinamento de alta qualidade e conteúdo de desenvolvimento gerencial. As equipes de L&D podem aproveitar suas capacidades para melhorar a retenção de conhecimento e garantir um fluxo de trabalho otimizado em toda a produção de vídeos.

Quais são as capacidades dos avatares de AI da HeyGen para produção de vídeo?

Os avatares de AI realistas da HeyGen transformam roteiros de texto em apresentações visuais envolventes, com narração natural de AI, eliminando as complexidades tradicionais da produção de vídeo. Essa abordagem inovadora permite a criação eficiente de conteúdo de vídeo diversificado e impactante.

A HeyGen suporta personalização de marca e conteúdo de vídeo multilíngue?

Sim, a HeyGen oferece controles robustos de personalização de marca, incluindo personalização de logotipo e cores, para manter uma identidade de marca consistente em todos os seus vídeos. Ela também oferece suporte multilíngue abrangente e templates pré-fabricados, permitindo um alcance global eficiente para seu conteúdo de vídeo.

Como a HeyGen melhora o fluxo de trabalho de criação de vídeos para equipes?

A HeyGen otimiza o fluxo de trabalho de criação de vídeos oferecendo recursos integrados como gravação de tela, legendas e subtítulos automáticos, e ferramentas colaborativas. Essas capacidades capacitam as equipes a produzir vídeos de alta qualidade de forma eficiente e com maior facilidade, promovendo um fluxo de trabalho altamente otimizado.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo