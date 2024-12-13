O Melhor Criador de Vídeos de Marca de Maquiagem

Crie vídeos de marketing de beleza cativantes sem esforço. Nosso Gerador de Vídeos de IA permite que você crie vídeos rapidamente usando modelos e cenas profissionais.

Crie um vídeo vibrante de 30 segundos direcionado a jovens adultos ávidos por novas tendências de maquiagem, apresentando uma base inovadora. Utilize os avatares de IA da HeyGen para demonstrar a aplicação impecável do produto e o acabamento natural em diversos tons de pele, complementado por uma trilha sonora contemporânea e animada e uma narração clara destacando seus benefícios, tornando-o um "criador de vídeos de marca de maquiagem" ideal para "demonstrações de produtos" rápidas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial chique de 45 segundos "Criador de Vídeos de Marketing de Beleza" para aspirantes a influenciadores de beleza, ilustrando três dicas rápidas para conseguir uma pele radiante. Empregue um estilo visual minimalista com iluminação suave e difusa e música instrumental calmante, usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para gerar uma narração concisa e envolvente e "Legendas" para acessibilidade, aproveitando os "Modelos de vídeo de IA" para um acabamento profissional.
Prompt de Exemplo 2
Produza um comercial envolvente de 60 segundos voltado para pequenas empresas de beleza que buscam "aumentar as vendas" e estabelecer uma forte presença online. O vídeo deve ter um estilo visual profissional e confiante com transições dinâmicas e uma voz autoritária, demonstrando como é fácil criar "vídeos de IA" com o recurso "Modelos e cenas" da HeyGen e seu extenso "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para capturar a atenção dos clientes.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo cativante de 15 segundos para revelação de produto para usuários de redes sociais, mostrando uma transformação dramática de 'antes e depois' usando uma nova máscara de cílios. Empregue um estilo visual de alto contraste e impacto com música marcante e em tendência e texto mínimo na tela, focando puramente na mudança visual. Utilize o recurso "Redimensionamento e exportação de proporção" da HeyGen para otimizar o "Criador de Vídeos de Produto" para várias plataformas de redes sociais, garantindo o máximo alcance para seus "vídeos de IA".
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marca de Maquiagem

Crie facilmente demonstrações de produtos impressionantes e vídeos de marketing para sua marca de maquiagem com o gerador de vídeos com tecnologia de IA da HeyGen.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo
Escolha entre uma ampla gama de modelos de vídeo de IA projetados para demonstrações de produtos e campanhas de marketing para iniciar sua criação.
2
Step 2
Escreva Seu Roteiro
Escreva suas descrições de produtos ou mensagens de marketing, e o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen os transformará em diálogos falados para seu vídeo.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Refine seus visuais adicionando o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles de branding, ou melhore com mídia de nossa extensa biblioteca de edição de vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Utilize os recursos de exportação da HeyGen para gerar seu vídeo final como um arquivo MP4 de alta resolução, pronto para compartilhamento perfeito em todas as suas plataformas de redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Depoimentos de Produtos

.

Compartilhe avaliações autênticas de clientes e demonstrações de produtos por meio de vídeos envolventes de avatares humanos de IA para construir confiança e credibilidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus esforços de marketing de vídeo para marcas de maquiagem?

A HeyGen capacita marcas de beleza a criar vídeos de marketing de beleza impressionantes usando IA. Aproveite nossos modelos de vídeo de IA e avatares de IA realistas para produzir rapidamente demonstrações de produtos envolventes que elevam sua marca de maquiagem e ressoam com seu público.

O que torna a HeyGen um Criador de Vídeos de Produto de IA ideal para produtos de beleza?

A HeyGen oferece modelos de vídeo de IA especializados e um editor de arrastar e soltar fácil de usar, perfeito para exibir produtos de beleza de forma eficaz. Você pode integrar facilmente sua marca e aproveitar vídeos de avatares humanos de IA para destacar as características do produto, tornando-o um poderoso Gerador de Vídeos de IA.

Posso criar vídeos de avatares humanos de IA para as plataformas de redes sociais da minha marca de beleza?

Absolutamente, a HeyGen permite que você gere vídeos de avatares humanos de IA realistas diretamente a partir de texto, perfeitos para várias plataformas de redes sociais. Nossos avatares de IA fornecem uma presença de marca consistente e profissional para todos os seus esforços de marketing, ajudando você a criar vídeos de forma eficiente.

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de IA a partir de texto?

A HeyGen transforma seus roteiros em vídeos de IA envolventes com facilidade usando seu recurso avançado de texto para vídeo. Basta inserir seu texto, selecionar um avatar de IA, e a HeyGen gerará um vídeo de IA profissional, completo com narração sincronizada, tornando a criação de vídeos de IA acessível a todos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo