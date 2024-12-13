Criador de Vídeos: Domine Sua Estratégia com AI

Crie vídeos de marketing impressionantes e vídeos envolventes para redes sociais facilmente com nosso recurso Texto para vídeo a partir de roteiro.

405/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo dinâmico de 30 segundos para redes sociais, projetado para aspirantes a criadores de conteúdo e influenciadores, oferecendo uma nova abordagem para o engajamento do público. A estética visual deve ser vibrante e moderna, acompanhada por música pop energética e contemporânea. Enfatize o poder dos "Avatares de AI" do HeyGen para transmitir a mensagem sem a necessidade de aparecer na câmera.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma visão geral de estratégia de vídeo informativa de 60 segundos para treinadores corporativos e especialistas em aprendizagem e desenvolvimento, ilustrando como planejar e executar comunicações internas impactantes. O design visual deve ser elegante e autoritário, apoiado por uma trilha sonora calma e profissional. Foque em aproveitar os "Modelos e cenas" do HeyGen para simplificar o processo de criação de vídeos para tópicos complexos.
Prompt de Exemplo 3
Produza um anúncio de vídeo persuasivo de 15 segundos voltado para profissionais de marketing de e-commerce promovendo um novo produto, otimizado para visualização silenciosa em várias plataformas. O estilo visual deve ser direto e elegante, com música de fundo impactante, mas sutil. Mostre a utilidade das "Legendas" do HeyGen para garantir que a mensagem seja totalmente acessível e compreendida, mesmo sem som.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Estratégia

Desenvolva e produza vídeos impactantes para o seu negócio com nossa plataforma intuitiva, transformando ideias estratégicas em conteúdo visual dinâmico de forma eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo Principal
Aproveite a capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen para gerar rapidamente o conteúdo fundamental para seus vídeos estratégicos.
2
Step 2
Escolha Sua História Visual
Selecione entre uma variedade de modelos e cenas profissionais para alinhar com seus objetivos de marketing em vídeo e aprimorar sua mensagem.
3
Step 3
Aplique Branding Consistente
Utilize controles de marca para integrar seu logotipo e cores da marca, garantindo que cada vídeo fortaleça a identidade da sua marca e estratégia de vídeo.
4
Step 4
Exporte para Distribuição em Múltiplas Plataformas
Redimensione seu vídeo de forma eficiente usando redimensionamento de proporção de aspecto e exporte-o em formatos otimizados para vídeos de redes sociais ou outras plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Desenvolva depoimentos de clientes e vídeos promocionais envolventes para fortalecer a estratégia de vídeo da sua marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a produção de vídeos para o meu negócio?

HeyGen é um criador de vídeos intuitivo que simplifica a produção de vídeos, permitindo que você crie conteúdo de alta qualidade como vídeos de treinamento, depoimentos e promoções, ou um discurso de vendas convincente para o seu negócio de forma rápida e fácil.

Que tipos de vídeos de marketing posso criar com o HeyGen?

HeyGen permite que você produza conteúdo de vídeo de marketing envolvente, incluindo anúncios de vídeo impactantes e vídeos dinâmicos para redes sociais. Seus recursos robustos suportam uma estratégia de vídeo abrangente para várias plataformas.

O HeyGen oferece uma maneira rápida de criar vídeos profissionais?

Sim, o HeyGen é projetado para ser um criador de vídeos rápido e fácil, permitindo que você gere vídeos profissionais a partir de roteiros de texto para vídeo usando avatares de AI e narrações, reduzindo significativamente o tempo típico de produção de vídeos.

O HeyGen pode ajudar a personalizar vídeos para corresponder à minha marca?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você personalize seus vídeos com logotipos, cores da marca e modelos, garantindo uma mensagem consistente em todos os seus esforços de marketing em vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo