Absolutamente, o HeyGen funciona como uma plataforma de geração de vídeo de ponta a ponta, equipando os usuários com tudo o que é necessário para criar vídeos profissionais. Desde modelos de vídeo personalizáveis e extensas bibliotecas de mídia até controles de branding e redimensionamento flexível de proporção de aspecto, o HeyGen serve como sua solução completa de criador de vídeo.