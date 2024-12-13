Crie um Vídeo de Atualização Rápida e Facilmente

Crie um vídeo de atualização sem esforço usando Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para transformar ideias em histórias visuais profissionais.

536/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo conciso de 90 segundos para atualização interna da empresa, destinado a todos os funcionários, anunciando uma nova iniciativa organizacional. A apresentação visual deve ser amigável, mas profissional, incorporando membros diversos da equipe e destaques de texto na tela. Utilizando os modelos e cenas de vídeo do HeyGen, o estilo de áudio terá um tom animado e encorajador com um locutor claro, simplificando mensagens complexas através de um editor de vídeo AI que torna a comunicação interna sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos para redes sociais, direcionado a clientes existentes, destacando um novo recurso do produto. O estilo visual deve ser vibrante e envolvente, com cortes rápidos e sobreposições de texto claras, adequado para várias plataformas através do redimensionamento de proporção de aspecto. Aproveite a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para uma mensagem consistente, acompanhada de música de fundo energética e uma narração animada, garantindo que seus vídeos de redes sociais capturem a atenção e transmitam claramente as atualizações.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de atualização no estilo tutorial de 2 minutos para novos e antigos usuários, orientando-os por um recente redesenho da plataforma. Empregue uma abordagem visual clara e passo a passo com gravações de tela, chamadas limpas e foco na usabilidade. O áudio manterá um tom calmo e instrutivo com dicção clara e música de fundo sutil, aprimorado pelas legendas AI do HeyGen para garantir acessibilidade e ajudar na compreensão de todos os espectadores aprendendo sobre esta atualização.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Atualização

Crie rapidamente vídeos de atualização profissionais e envolventes para manter sua equipe ou público informado com o editor de vídeo AI intuitivo do HeyGen.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre a ampla gama de **Modelos e cenas** do HeyGen ou comece com um projeto em branco para rapidamente estabelecer o visual e a sensação dos seus **modelos de vídeo**.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Integre sua mensagem colando um roteiro para geração de **Texto-para-vídeo a partir de roteiro**, ou faça upload de mídia para **adicionar texto ao seu vídeo** e incluir todos os detalhes necessários.
3
Step 3
Aprimore com Branding
Personalize seu vídeo aplicando seus **Controles de Branding (logo, cores)** personalizados, incluindo **legendas AI**, para garantir consistência e uma aparência profissional para sua atualização.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de atualização esteja completo, utilize o **Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações** do HeyGen para renderizar e **Exportar vídeos** em várias plataformas, alcançando seu público de forma eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Atualizações Dinâmicas de Produtos e Recursos

.

Gere vídeos AI de alto desempenho para anúncios de produtos e atualizações de recursos, comunicando efetivamente o valor para seu público e gerando interesse.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen utiliza AI para criação eficiente de vídeos?

HeyGen é um editor de vídeo AI avançado que simplifica drasticamente a criação de conteúdo através de automação inteligente. Ele utiliza avatares AI e tecnologia de texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar vídeos profissionais, incluindo geração automática de narração e legendas AI para maior acessibilidade.

Quais opções de exportação e qualidade o HeyGen suporta para vídeos criados?

HeyGen permite que os usuários exportem vídeos em alta qualidade, incluindo resolução de vídeo impressionante em 4K, garantindo que seu conteúdo pareça nítido e profissional. A plataforma suporta várias proporções de aspecto e formatos de saída, tornando suas criações versáteis para diferentes plataformas.

O HeyGen pode ajudar com ajustes precisos de vídeo e controles de marca?

Sim, o HeyGen oferece ferramentas robustas de edição de vídeo para ajustes precisos, como cortar, recortar e alterar o tamanho do vídeo para enquadrar perfeitamente seu conteúdo. Você também pode integrar controles de marca, adicionar texto ao seu vídeo e ajustar brilho e contraste para manter uma identidade de marca consistente.

Como o HeyGen pode melhorar meu fluxo de trabalho geral de produção de vídeo?

Como um Editor de Vídeo Online intuitivo, o HeyGen melhora significativamente seu fluxo de trabalho, permitindo que você gere vídeos a partir de prompts de texto rapidamente. Ele também oferece recursos como gravador de tela e webcam e facilita a colaboração em projetos, permitindo que você reaproveite vídeos longos em clipes curtos e envolventes de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo