Crie um Vídeo de Atualização Rápida e Facilmente
Crie um vídeo de atualização sem esforço usando Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para transformar ideias em histórias visuais profissionais.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Crie um vídeo conciso de 90 segundos para atualização interna da empresa, destinado a todos os funcionários, anunciando uma nova iniciativa organizacional. A apresentação visual deve ser amigável, mas profissional, incorporando membros diversos da equipe e destaques de texto na tela. Utilizando os modelos e cenas de vídeo do HeyGen, o estilo de áudio terá um tom animado e encorajador com um locutor claro, simplificando mensagens complexas através de um editor de vídeo AI que torna a comunicação interna sem esforço.
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos para redes sociais, direcionado a clientes existentes, destacando um novo recurso do produto. O estilo visual deve ser vibrante e envolvente, com cortes rápidos e sobreposições de texto claras, adequado para várias plataformas através do redimensionamento de proporção de aspecto. Aproveite a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para uma mensagem consistente, acompanhada de música de fundo energética e uma narração animada, garantindo que seus vídeos de redes sociais capturem a atenção e transmitam claramente as atualizações.
Crie um vídeo informativo de atualização no estilo tutorial de 2 minutos para novos e antigos usuários, orientando-os por um recente redesenho da plataforma. Empregue uma abordagem visual clara e passo a passo com gravações de tela, chamadas limpas e foco na usabilidade. O áudio manterá um tom calmo e instrutivo com dicção clara e música de fundo sutil, aprimorado pelas legendas AI do HeyGen para garantir acessibilidade e ajudar na compreensão de todos os espectadores aprendendo sobre esta atualização.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Atualizações Envolventes para Redes Sociais.
Transforme rapidamente suas atualizações em vídeos e clipes envolventes para redes sociais, cativando seu público online e aumentando a interação.
Aprimore Atualizações Corporativas e de Equipe.
Melhore a comunicação interna e garanta que mensagens-chave ressoem transformando atualizações corporativas em vídeos AI envolventes que aumentam a retenção para sua equipe.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen utiliza AI para criação eficiente de vídeos?
HeyGen é um editor de vídeo AI avançado que simplifica drasticamente a criação de conteúdo através de automação inteligente. Ele utiliza avatares AI e tecnologia de texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar vídeos profissionais, incluindo geração automática de narração e legendas AI para maior acessibilidade.
Quais opções de exportação e qualidade o HeyGen suporta para vídeos criados?
HeyGen permite que os usuários exportem vídeos em alta qualidade, incluindo resolução de vídeo impressionante em 4K, garantindo que seu conteúdo pareça nítido e profissional. A plataforma suporta várias proporções de aspecto e formatos de saída, tornando suas criações versáteis para diferentes plataformas.
O HeyGen pode ajudar com ajustes precisos de vídeo e controles de marca?
Sim, o HeyGen oferece ferramentas robustas de edição de vídeo para ajustes precisos, como cortar, recortar e alterar o tamanho do vídeo para enquadrar perfeitamente seu conteúdo. Você também pode integrar controles de marca, adicionar texto ao seu vídeo e ajustar brilho e contraste para manter uma identidade de marca consistente.
Como o HeyGen pode melhorar meu fluxo de trabalho geral de produção de vídeo?
Como um Editor de Vídeo Online intuitivo, o HeyGen melhora significativamente seu fluxo de trabalho, permitindo que você gere vídeos a partir de prompts de texto rapidamente. Ele também oferece recursos como gravador de tela e webcam e facilita a colaboração em projetos, permitindo que você reaproveite vídeos longos em clipes curtos e envolventes de forma eficiente.