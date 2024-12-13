Como um Editor de Vídeo Online intuitivo, o HeyGen melhora significativamente seu fluxo de trabalho, permitindo que você gere vídeos a partir de prompts de texto rapidamente. Ele também oferece recursos como gravador de tela e webcam e facilita a colaboração em projetos, permitindo que você reaproveite vídeos longos em clipes curtos e envolventes de forma eficiente.