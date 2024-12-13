Crie um Vídeo de Integração com Avatares de IA

Crie vídeos envolventes para novos contratados e melhore sua experiência de integração usando avatares de IA sem esforço.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de integração de clientes de 60 segundos, voltado para novos usuários de um produto SaaS complexo, demonstrando efetivamente os recursos principais. Empregue um estilo visual limpo e instrutivo que incorpore gravações de tela e sobreposições de texto claras, apoiado por geração de narração precisa e legendas opcionais para melhorar a compreensão. Isso permite um vídeo de treinamento completo, mas conciso.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 30 segundos que mostre a cultura da empresa para potenciais novos contratados, destacando uma experiência de integração acolhedora. A estética visual deve ser dinâmica e autêntica, utilizando vários modelos e cenas da biblioteca de mídia para exibir interações da equipe e o ambiente de escritório, tudo ao som de uma trilha sonora edificante. Isso pode rapidamente criar um vídeo de integração que ressoe.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de integração conciso de 50 segundos para funcionários existentes que precisam de uma rápida atualização sobre políticas da empresa ou protocolos de segurança atualizados. Aproveite a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar texto detalhado de políticas em uma apresentação visual de fácil compreensão, com avatares de IA profissionais e gráficos claros. O estilo de áudio deve ser formal e informativo, garantindo que informações críticas sejam transmitidas de forma eficiente dentro de um formato padrão de vídeo de integração.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Integração

Crie vídeos de integração envolventes e eficazes para novos contratados ou clientes com a plataforma de IA do HeyGen, sem necessidade de habilidades de edição.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Selecione em nossa diversa biblioteca de **modelos de vídeo** prontos para uso ou comece com uma tela em branco para rapidamente delinear sua mensagem de integração. Isso estabelece a base para a estrutura e o conteúdo do seu vídeo usando nossos modelos e cenas.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais
Dê vida ao seu roteiro selecionando um **avatar de IA** de nossa biblioteca. Personalize sua aparência e expressões, tornando seu vídeo envolvente com personagens animados que se alinham com sua marca.
3
Step 3
Adicione Áudio e Texto Envolventes
Insira seu roteiro e aproveite o **conversor de Texto para Fala** do HeyGen para gerar narrações com som natural. Melhore a clareza com legendas geradas automaticamente, garantindo que sua mensagem seja acessível a todos através da geração de narração e legendas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Visualize seu **vídeo de integração** concluído, faça os ajustes finais e, em seguida, exporte-o no formato de proporção desejado. Seu conteúdo de integração profissional agora está pronto para envolver novos contratados ou clientes, utilizando redimensionamento de proporção e exportações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Cultura da Empresa

Desenvolva vídeos de boas-vindas inspiradores para apresentar a cultura e os valores da empresa, fazendo com que novos contratados se sintam valorizados e integrados desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo de integração que reflita a cultura da nossa empresa?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de integração profissional sem esforço, mesmo sem habilidades prévias. Utilize nosso gerador de vídeo de IA intuitivo e diversos modelos de vídeo para mostrar sua cultura única da empresa, garantindo uma experiência acolhedora para novos contratados desde o primeiro dia. Nossa plataforma torna simples fazer um vídeo de integração que realmente ressoe.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para criar vídeos de integração de funcionários únicos?

O HeyGen oferece total personalização para tornar seus vídeos de integração de funcionários verdadeiramente únicos. Você pode personalizar vídeos com o logotipo e as cores da sua marca, escolher entre vários modelos e até integrar personagens animados ou avatares de IA. Isso garante que seu conteúdo se alinhe perfeitamente com a identidade da sua marca e melhore a experiência geral de integração para novos contratados.

O HeyGen fornece recursos de geração de vídeo de IA para personagens animados em vídeos de treinamento?

Sim, o HeyGen utiliza tecnologia avançada de gerador de vídeo de IA para dar vida aos seus vídeos de treinamento com avatares de IA e personagens animados. Basta inserir seu roteiro, e nosso conversor de texto para fala gerará narrações com som natural. Isso permite que você produza conteúdo dinâmico e envolvente para todas as suas necessidades de treinamento sem produção complexa.

O que torna o HeyGen o gerador de vídeo de IA ideal para vídeos de integração de clientes impactantes?

O HeyGen é o gerador de vídeo de IA ideal para vídeos de integração de clientes porque combina facilidade de uso com capacidades poderosas. Nossa plataforma permite que você crie rapidamente vídeos profissionais a partir de um roteiro usando avatares de IA e um conversor de texto para fala. Isso garante que seus clientes recebam informações claras, consistentes e envolventes, melhorando sua experiência inicial com seu produto ou serviço.

