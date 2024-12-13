Sim, a HeyGen permite a criação rápida de vídeos explicativos sobre vários aspectos da observabilidade de aplicativos. A partir de um roteiro simples, você pode gerar um vídeo de alta qualidade com avatares de IA e narrações, economizando tempo significativo em comparação com métodos tradicionais de produção de vídeo, enquanto mantém um padrão profissional para seus vídeos tutoriais.