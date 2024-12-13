Crie um Vídeo Explicativo Instantaneamente com o Poder da IA

Transforme rapidamente seu roteiro em um vídeo explicativo polido com a tecnologia avançada de texto-para-vídeo do HeyGen, economizando tempo e recursos.

421/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo explicativo dinâmico de 45 segundos, voltado para startups de tecnologia e profissionais de marketing modernos, demonstrando como comunicar ideias complexas de forma envolvente. A estética deve ser elegante, futurista e acelerada, apresentando um avatar de IA sofisticado com legendas precisas para máximo alcance. Enfatize como os avatares de IA do HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro revolucionam a criação de conteúdo para redes sociais.
Prompt de Exemplo 2
Crie uma vinheta inspiradora de 30 segundos voltada para criadores de conteúdo e educadores, ilustrando como criar vídeos explicativos que realmente ressoem com visuais impactantes. A apresentação visual deve ser criativa e ilustrativa, com uma voz amigável e energética guiando a narrativa. Destaque o rico suporte de Biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen para integrar facilmente visuais atraentes, tornando tópicos complexos envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo instrucional passo a passo de 90 segundos para iniciantes sobre 'Como fazer um vídeo explicativo' usando um roteiro claro e bem estruturado. Este vídeo deve adotar um estilo visual de apoio e calmo com uma voz orientadora, demonstrando o processo simples dentro do HeyGen. Foque na facilidade de transformar um roteiro simples em um vídeo polido usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro e a assistência de Modelos e cenas versáteis.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo Explicativo

Transforme suas ideias em vídeos explicativos envolventes de forma rápida e fácil, aproveitando os poderosos recursos de IA do HeyGen para resultados profissionais.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece escrevendo seu roteiro detalhado ou aproveite nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para delinear a mensagem central do seu vídeo explicativo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Enriqueça sua mensagem selecionando um avatar de IA envolvente para apresentar seu conteúdo, dando vida ao seu vídeo explicativo.
3
Step 3
Adicione Narrações Envolventes
Eleve seu vídeo explicativo com áudio de som natural utilizando nosso recurso de geração de Narração, garantindo uma narração clara e atraente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Polir sua criação e utilize o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para preparar seu vídeo explicativo para compartilhamento ideal em qualquer plataforma para sua estratégia de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento com Vídeos Explicativos de IA

.

Utilize vídeos explicativos alimentados por IA para tornar o treinamento mais interativo e melhorar a retenção de conhecimento dos alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo explicativo rapidamente?

A plataforma intuitiva do HeyGen permite que você crie vídeos explicativos envolventes de forma eficiente. Utilize nossa ampla gama de modelos e avatares de IA, transformando seu roteiro em visuais e narrações atraentes em minutos.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para criar vídeos explicativos?

O HeyGen utiliza IA avançada para alimentar avatares de IA realistas e geração sofisticada de narrações, simplificando seu processo de edição de vídeo. Esta tecnologia inovadora ajuda a dar vida à sua estratégia de marketing com visuais dinâmicos.

Posso personalizar meu vídeo explicativo com o HeyGen para combinar com minha marca?

Absolutamente. O HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e visuais específicos. Isso garante que seus vídeos explicativos se alinhem perfeitamente com a identidade da sua empresa.

É fácil criar um vídeo explicativo a partir de um roteiro usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen simplifica o processo de transformar seu roteiro em um vídeo explicativo profissional com sua interface de arrastar e soltar fácil de usar. Comece com um modelo, adicione seu texto e deixe nossa IA transformá-lo em um vídeo polido com narrações e animações.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo