Com a HeyGen, gerar vídeos com tecnologia de IA a partir de um roteiro é um processo simples. Basta inserir seu roteiro de texto, e o avançado motor de criação de texto para vídeo da HeyGen gerará um vídeo animado com um avatar de IA escolhido e vozes naturais, eliminando a necessidade de filmagens complexas ou arquivos de narração. Este fluxo de trabalho eficiente capacita a criação rápida de conteúdo.