Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos 'como fazer' voltado para proprietários de pequenas empresas, demonstrando três dicas essenciais de marketing em mídias sociais. Este vídeo deve apresentar um avatar AI profissional transmitindo as informações de maneira envolvente e rápida, com modelos modernos e de marca. Aproveite os avatares AI do HeyGen e um Modelo & cena pré-desenhados para tornar a criação de vídeos educacionais rápida e refinada.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe uma peça de narrativa visual informativa de 30 segundos para o público em geral, desmistificando um mito comum de saúde, por exemplo, 'estalar os dedos causa artrite'. A estética deve ser brilhante e confiável, usando uma narração calma e tranquilizadora e uma biblioteca de mídia/filmagens de estoque de apoio. Empregue o suporte de Biblioteca de mídia/estoque do HeyGen e legendas precisas para aumentar a acessibilidade e ilustrar pontos-chave de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Produza uma aula aprofundada de 90 segundos para alunos online sobre os princípios da energia sustentável, usando o HeyGen como Criador de Vídeos Educacionais AI. O vídeo precisa de um tom autoritário, mas envolvente, com visuais claros, gráficos e dados apresentados por um avatar AI conhecedor. Foque em usar o recurso de Geração de Narração do HeyGen para entregar uma narrativa convincente, reforçada por Texto-para-vídeo a partir de roteiro para precisão e facilidade de produção.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar um Vídeo Educacional com AI

Crie vídeos educacionais impactantes usando AI, transformando seu conteúdo em histórias visuais envolventes com eficiência e precisão.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece colando ou escrevendo seu conteúdo educacional. A capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro permite que você converta instantaneamente seu texto em um rascunho inicial de vídeo, formando a base da sua lição educacional.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar AI
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares AI profissionais para apresentar seu material educacional. Personalize sua aparência para alinhar perfeitamente com sua marca ou o assunto, tornando seu conteúdo mais relacionável.
3
Step 3
Adicione Narrações Naturais
Utilize a geração de Narração do HeyGen para adicionar áudio realista e com som natural ao seu vídeo. Selecione entre várias vozes e idiomas para transmitir sua mensagem educacional de forma clara e envolver seu público de maneira eficaz.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Finalize seu vídeo educacional revisando todos os elementos. Em seguida, use o recurso de redimensionamento de Proporção & exportações para renderizar seu vídeo em vários formatos e resoluções, pronto para distribuição em qualquer plataforma.

Esclareça a Educação Médica Complexa

Transforme informações médicas complexas em vídeos AI facilmente digeríveis e envolventes, melhorando a compreensão para profissionais de saúde e pacientes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos educacionais com AI?

O HeyGen serve como um Criador de Vídeos Educacionais AI intuitivo, permitindo que os usuários criem vídeos educacionais com AI de forma fácil. Nossa plataforma utiliza avatares AI realistas e soluções avançadas de Texto-para-Fala AI para transformar seus roteiros em conteúdo visual envolvente, tornando o processo de criação de texto-para-vídeo com AI simples e eficiente.

Quais recursos tornam o HeyGen um criador de vídeos educacionais AI eficiente?

O Criador de Vídeos Educacionais AI do HeyGen simplifica seu fluxo de trabalho com uma ampla seleção de modelos de vídeo personalizáveis e ferramentas de escrita de roteiro AI, reduzindo significativamente o tempo de produção. Você pode rapidamente gerar explicativos animados e aprimorar a narrativa visual para seu conteúdo educacional sem edição extensa.

O HeyGen suporta a criação de vídeos educacionais multilíngues?

Com certeza, o HeyGen capacita os usuários a criar vídeos educacionais para um público global com suporte multilíngue robusto. Nossas sofisticadas soluções de Texto-para-Fala AI e diversos avatares AI permitem que você transmita sua mensagem de forma eficaz em vários idiomas, ampliando o alcance do seu conteúdo educacional.

Como o HeyGen permite a personalização em vídeos educacionais?

O HeyGen oferece amplas opções de personalização para garantir que seus vídeos educacionais estejam alinhados com sua marca, aprimorando a narrativa visual. Você pode utilizar controles de marca para logotipos e cores, adaptar modelos de vídeo e usar recursos de Edição de Vídeo Assistida por AI para ajustar perfeitamente cada cena.

