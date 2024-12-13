Como fazer um vídeo educacional para funcionários
Crie vídeos de treinamento envolventes para integração e e-learning com avatares de AI que simplificam o treinamento corporativo.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 45 segundos para todos os funcionários, detalhando uma nova política de RH com um estilo visual limpo e moderno e música de fundo animada. Melhore a compreensão adicionando legendas para acessibilidade e aproveite os Modelos e cenas do HeyGen para um toque corporativo polido e consistente.
Produza um vídeo tutorial técnico de 30 segundos para a equipe de suporte, demonstrando um novo passo de solução de problemas de software com um estilo visual dinâmico e prático que inclui instruções claras na tela. Empregue Texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar rapidamente o conteúdo instrucional e enriqueça o fundo com visuais relevantes da biblioteca de mídia/estoque para um compartilhamento de conhecimento eficaz.
Desenhe um vídeo inspirador de 90 segundos para alinhar sua equipe, anunciando uma nova iniciativa de sustentabilidade em toda a empresa para todos os funcionários, usando um estilo visual motivacional com gráficos vibrantes e música de fundo edificante. Garanta ampla acessibilidade em todas as plataformas utilizando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto e destaque um avatar de AI para entregar o chamado à ação para participação, tornando-o um vídeo de treinamento envolvente.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Cursos de Treinamento de Funcionários Escaláveis.
Produza facilmente mais conteúdo de e-learning para treinar e integrar funcionários de forma eficiente em toda a sua organização.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Funcionários.
Utilize AI para criar vídeos de treinamento envolventes que aumentam a participação e melhoram a retenção de conhecimento entre os funcionários.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes para funcionários?
O HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento envolventes usando avatares de AI e tecnologia de texto-para-vídeo. Você pode transformar seu roteiro em um vídeo polido rapidamente, tornando o conteúdo de vídeo educacional mais dinâmico para seus funcionários.
O HeyGen pode ser usado para vários tipos de conteúdo de vídeo educacional, como integração ou e-learning?
Com certeza. O HeyGen é um criador de vídeos de treinamento versátil, perfeito para integrar novos contratados, desenvolver módulos de e-learning e produzir vídeos instrucionais. Seus modelos flexíveis e biblioteca de mídia suportam diversas necessidades de conteúdo de aprendizado.
Quais recursos o HeyGen oferece para simplificar a criação de vídeos de treinamento para funcionários?
O HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento para funcionários permitindo que você gere narrações diretamente do seu roteiro. Ele também fornece legendas automáticas e uma variedade de modelos para acelerar sua produção de vídeo.
Como o HeyGen garante a consistência da marca nos materiais de treinamento corporativo?
O HeyGen inclui controles de marca robustos, permitindo que você incorpore o logotipo da sua empresa e cores específicas nos seus vídeos de treinamento corporativo. Isso ajuda a manter uma identidade visual consistente em todo o seu conteúdo de vídeo educacional e alinhar sua equipe com sua marca.