Crie um vídeo educacional de forma rápida e envolvente com IA

Transforme suas aulas em vídeos envolventes para estudantes instantaneamente usando o poderoso recurso Texto-para-vídeo da HeyGen

415/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie uma aula em vídeo concisa de 45 segundos voltada para jovens estudantes aprendendo sobre o ciclo da água. O estilo visual deve ser brilhante, colorido e em formato de desenho animado, acompanhado por uma trilha sonora animada e amigável. Este vídeo envolvente deve utilizar os Modelos e cenas da HeyGen para um início rápido e incluir legendas claras para reforçar os termos-chave para os alunos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um segmento informativo cativante de 30 segundos para um público geral de mídia social, explorando um fato histórico fascinante sobre civilizações antigas. A estética deve ser dramática e acelerada, incorporando filmagens históricas ou imagens de alta qualidade com música de fundo suspense. Converta seu roteiro narrativo em um vídeo envolvente usando o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen, aproveitando o suporte da Biblioteca de mídia/estoque para conteúdo visual rico.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um guia 'como fazer' de 60 segundos para adultos sobre cuidados básicos com plantas domésticas. Apresente um estilo visual limpo e minimalista com demonstrações claras, passo a passo, e uma voz calma e informativa. Aproveite os modelos de vídeo da HeyGen para um layout profissional e garanta a visualização ideal em várias plataformas usando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo Educacional

Transforme seu ensino criando facilmente aulas em vídeo envolventes com ferramentas intuitivas, elementos interativos e recursos alimentados por IA.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Inicie seu projeto de vídeo educacional escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados ou comece com uma cena em branco para construir sua aula do zero.
2
Step 2
Crie Conteúdo Envolvente
Desenvolva sua aula principal transformando seu roteiro em fala com som natural usando o recurso texto-para-vídeo, tornando sua mensagem educacional clara e cativante.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com visuais e mídias relevantes. Aplique o logotipo e as cores da sua marca para manter uma aparência consistente e profissional para seu conteúdo educacional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Aula
Finalize seu vídeo educacional gerando legendas, depois exporte no formato de proporção desejado, pronto para ser compartilhado com alunos e colegas em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos para Educação

.

Simplifique sem esforço assuntos intrincados, como tópicos médicos, em vídeos educacionais claros e envolventes para melhorar a compreensão.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos educacionais envolventes?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos educacionais usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Você pode começar com modelos de vídeo profissionais para tornar suas aulas envolventes para os alunos.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos educacionais com a HeyGen?

Absolutamente, o editor de vídeo robusto da HeyGen permite que você personalize elementos do vídeo, como branding, música de fundo da nossa biblioteca de músicas de estoque e até mesmo incorporar animações. Isso garante que seu conteúdo educacional esteja perfeitamente alinhado com seu estilo de ensino.

Como a HeyGen converte meu roteiro em um vídeo educacional profissional?

A HeyGen usa tecnologia de texto-para-vídeo para transformar seu roteiro em um vídeo educacional polido. Avatares de IA entregam seu conteúdo com narrações naturais, simplificando significativamente a produção de vídeos para suas necessidades de ensino.

Quais recursos tornam os vídeos educacionais acessíveis na HeyGen?

A HeyGen gera automaticamente legendas precisas, tornando seus vídeos educacionais acessíveis a todos os alunos. Você pode então compartilhar facilmente seu vídeo em várias plataformas para suas aulas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo