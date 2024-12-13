Crie um Vídeo de Anúncio de E-commerce que Converte

Crie anúncios de e-commerce envolventes com avatares de IA para cativar seu público e impulsionar vendas.

393/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um autêntico vídeo de 30 segundos "depoimento de cliente" direcionado a potenciais clientes em busca de prova social, apresentando visuais calorosos de usuários satisfeitos e uma voz amigável gerada por IA. Aproveite os "Avatares de IA" do HeyGen para apresentar depoimentos de forma convincente, garantindo uma entrega confiável e pessoal que ajuda a "impulsionar conversões" de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 45 segundos "de produto de e-commerce" voltado para consumidores com pontos de dor específicos, ilustrando os benefícios práticos de um produto com visuais instrutivos claros e uma narração profissional e informativa gerada por IA. Transforme seu roteiro diretamente em vídeo usando a capacidade "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, garantindo que cada recurso seja destacado com "visuais cativantes" para máximo impacto.
Prompt de Exemplo 3
Crie um dinâmico vídeo de 20 segundos "anúncio de vídeo de IA" para promover uma oferta por tempo limitado, projetado para compradores interessados em promoções em várias plataformas sociais, empregando closes de produtos chamativos e uma trilha sonora empolgante. Maximize o alcance da sua campanha usando o recurso "Redimensionamento de proporção & exportações" do HeyGen para adaptar o vídeo para diferentes plataformas, garantindo que seu "chamado à ação" seja ousado e inconfundível.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Anúncio de E-commerce

Crie rapidamente vídeos de anúncios de e-commerce envolventes com IA, transformando seus visuais de produto em campanhas de alta conversão para plataformas sociais.

1
Step 1
Selecione um Template ou Comece a partir de um Roteiro
Selecione um **template de anúncio de e-commerce** da nossa biblioteca diversificada ou cole seu roteiro para gerar automaticamente cenas iniciais.
2
Step 2
Adicione o Conteúdo do Seu Produto
Adicione os visuais do seu produto, depois utilize **avatares de IA** ou gere narrações para narrar sua mensagem.
3
Step 3
Aplique Branding e Legendas
Aplique seu **logotipo** exclusivo para estabelecer a identidade da marca e incorpore legendas automáticas para maior engajamento e acessibilidade.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Anúncio
Exporte seus **anúncios de vídeo** finalizados em várias proporções, prontos para suas diversas campanhas de marketing em canais digitais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos Autênticos de Depoimentos de Clientes

.

Aproveite a IA para criar vídeos de depoimentos de clientes convincentes que constroem confiança e impulsionam conversões para suas ofertas de e-commerce.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos de anúncios de e-commerce envolventes?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncios de e-commerce transformando roteiros de texto em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA e cenas dinâmicas. Nosso criador de anúncios de vídeo com IA intuitivo simplifica a produção de visuais cativantes, permitindo que você personalize facilmente os vídeos para refletir as tendências criativas atuais e a mensagem da marca. Esse processo possibilita a criação eficiente de vídeos publicitários de alta qualidade para sua estratégia de marketing.

Quais tipos de templates de anúncios de e-commerce personalizáveis o HeyGen oferece para vídeos de produtos?

O HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de templates de anúncios de e-commerce personalizáveis, especificamente projetados para vídeos de produtos, incluindo estilos para vídeos de unboxing, vídeos tutoriais e vídeos de depoimentos de clientes. Esses templates são pré-construídos com visuais cativantes, permitindo que você incorpore facilmente as cores da sua marca, logotipo e link do produto para criar anúncios de vídeo impactantes. Você pode adaptar rapidamente esses templates de vídeo para mostrar seus produtos de forma eficaz em várias plataformas sociais.

Os avatares de IA podem melhorar a narrativa e a eficácia dos meus anúncios de vídeo?

Absolutamente, os avatares de IA do HeyGen melhoram significativamente a narrativa envolvente em seus anúncios de vídeo com IA, fornecendo apresentadores realistas e consistentes para seus vídeos de produtos. Esses avatares de IA podem transmitir sua mensagem com narrações cativantes, ajudando a capturar a atenção do público e comunicar claramente seu chamado à ação. Essa abordagem torna seus vídeos publicitários mais memoráveis e eficazes em impulsionar conversões para seus produtos de e-commerce.

Como o HeyGen ajuda a impulsionar conversões com seu criador de anúncios de vídeo com IA para plataformas sociais?

O criador de anúncios de vídeo com IA do HeyGen é projetado para criar anúncios de vídeo de alto impacto que ressoam nas plataformas sociais e impulsionam conversões. Ao oferecer ferramentas para personalizar vídeos com fortes chamados à ação, informações relevantes sobre o produto e visuais consistentes com a marca, o HeyGen ajuda a otimizar campanhas para um melhor ROI. Nossa plataforma simplifica a criação de conteúdo de vídeo diversificado, garantindo que seus esforços de marketing em vídeo transformem efetivamente espectadores em clientes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo