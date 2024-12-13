Crie um Vídeo de Treinamento Azure com Eficiência de IA

Capacite especialistas e desenvolvedores Azure com treinamento técnico de alta qualidade. Use Texto-para-vídeo a partir de roteiro para criar experiências de aprendizado envolventes rapidamente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 90 segundos demonstrando o poder da inteligência artificial (IA) dentro do Azure, destacando especificamente os recursos do Azure Video Indexer. Destinado a profissionais de TI ansiosos para integrar serviços avançados de IA em seus fluxos de trabalho, o estilo visual e de áudio deve ser envolvente e dinâmico, apresentando demonstrações interativas de UI e uma narração confiante e conhecedora. Garanta que termos e etapas críticos sejam apresentados claramente usando as legendas da HeyGen para máxima compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Para equipes empresariais que buscam uma experiência de aprendizado fundamental, um módulo de treinamento abrangente de 2 minutos explicando as funcionalidades principais do Microsoft Power Platform é essencial. Este vídeo deve empregar gráficos e animações modernas e ilustrativas, acompanhados por uma narração amigável e especializada e música de fundo animada. Aproveitar a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro transformaria eficientemente o material do curso em uma narrativa visual acessível e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo conciso de 45 segundos explicando as principais práticas de segurança para o Microsoft Entra beneficiaria muito os treinadores técnicos responsáveis por criar conteúdo de treinamento conduzido por instrutores. O design visual deve ser elegante e informativo, utilizando visualizações de dados e sobreposições de texto concisas, apoiado por uma narração autoritária e clara. Melhore a narrativa visual incorporando imagens e vídeos relevantes da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Treinamento Azure

Crie facilmente vídeos de treinamento técnico envolventes e liderados por especialistas para o Microsoft Azure usando ferramentas impulsionadas por IA e melhores práticas para melhorar a experiência de aprendizado.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Esboce seu conteúdo de treinamento técnico para o Microsoft Azure. Escreva um roteiro detalhado, aproveitando a capacidade da plataforma de converter texto-para-vídeo a partir de roteiro, garantindo explicações claras e concisas.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA e Cena
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para atuar como seu especialista virtual em Azure. Utilize modelos profissionais para representar visualmente conceitos complexos de arquitetura Azure, aumentando o engajamento.
3
Step 3
Aplique Marca e Acessibilidade
Integre os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência. Adicione legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e aprimorar a experiência geral de aprendizado.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento Azure
Revise seu vídeo completo de treinamento Azure, fazendo quaisquer ajustes finais. Em seguida, utilize os recursos de redimensionamento de proporção e exportação da plataforma, pronto para distribuição ao seu público.

Casos de Uso

Acelerar a Produção de Vídeos Técnicos

Crie rapidamente vídeos técnicos Azure de alta qualidade e profissionais usando IA, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento técnico para o Microsoft Azure?

A HeyGen capacita desenvolvedores e especialistas em Azure a criar rapidamente vídeos de treinamento técnico envolventes para o Microsoft Azure. Seus avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo transformam roteiros complexos em conteúdo de alta qualidade, simplificando a experiência de aprendizado para seu público.

A HeyGen pode ajudar no desenvolvimento de conteúdo instrucional para serviços específicos do Azure, como o Azure Video Indexer ou o Microsoft Copilot?

Absolutamente. A HeyGen é ideal para criar módulos de treinamento detalhados conduzidos por instrutores sobre serviços específicos do Azure, incluindo Azure Video Indexer, Microsoft Copilot ou até mesmo aspectos do Microsoft Power Platform. Você pode aproveitar os avatares de IA da HeyGen para explicar tópicos técnicos complexos, melhorando a compreensão do seu público.

Quais benefícios a HeyGen oferece para organizações que precisam escalar seus esforços de treinamento técnico em Azure?

A HeyGen acelera significativamente a produção de conteúdo de treinamento técnico para o Microsoft Azure, permitindo que as organizações mantenham consistência e escalem de forma eficiente. Com modelos personalizáveis e controles de marca, você pode produzir vídeos profissionais demonstrando arquitetura Azure e melhores práticas enquanto mantém a identidade da sua marca.

Como a HeyGen garante acessibilidade e engajamento em vídeos de treinamento técnico focados no Azure?

A HeyGen melhora a experiência de aprendizado para vídeos de treinamento técnico oferecendo recursos como legendas automáticas e geração de narração. Essas ferramentas garantem que conceitos complexos do Microsoft Azure sejam acessíveis e compreensíveis, melhorando o engajamento de todos os desenvolvedores que assistem ao seu conteúdo.

