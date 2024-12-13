Crie um Vídeo de Anúncio com Avatar que Converte
Aproveite os avatares de IA para campanhas de marketing que cativam seu público e impulsionam o engajamento sem criação de vídeo complexa.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Impulsione sua presença nas redes sociais com um vídeo de avatar dinâmico de 15 segundos, projetado para influenciadores e criadores de conteúdo. Este clipe curto e vibrante deve exibir uma estética moderna, uma trilha sonora envolvente e uma fala cristalina. Aproveite os avatares de IA do HeyGen e a geração de Narração para produzir rapidamente conteúdo cativante que chame a atenção.
Você é um profissional de vendas ou gerente de produto procurando criar vídeos polidos e persuasivos que fechem negócios? Produza um anúncio corporativo de 45 segundos, utilizando um tom confiante e visuais nítidos para destacar os benefícios do seu produto. Destinado a equipes de vendas e gerentes de produto, este vídeo deve aproveitar os Modelos & cenas do HeyGen e o amplo suporte de Biblioteca de mídia/estoque para criar vídeos de IA profissionais que ressoem com clientes potenciais.
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 60 segundos para treinadores corporativos e departamentos de RH, focando em um estilo visual limpo e acessível com uma voz calma e autoritária. Este vídeo, destinado a simplificar tópicos complexos por meio de criação de vídeo eficiente, deve apresentar de forma proeminente as Legendas do HeyGen para acessibilidade e seu redimensionamento de Proporção & exportações para distribuição em múltiplas plataformas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Vídeos de Anúncio de Alto Desempenho.
Produza rapidamente vídeos de anúncio de IA impactantes que geram resultados e melhoram seus esforços de marketing.
Gere Anúncios Envolventes para Redes Sociais.
Crie facilmente vídeos e clipes de avatar de IA cativantes otimizados para várias plataformas de redes sociais.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar meus esforços de marketing com avatares de IA?
O HeyGen capacita você a criar vídeos de marketing e vendas envolventes usando avatares de IA, transformando roteiros em conteúdo dinâmico rapidamente. Aproveite nosso gerador de vídeos de IA para fazer vídeos publicitários impactantes para várias plataformas.
Qual é o processo para criar vídeos de IA com o HeyGen?
O HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA permitindo que você gere vídeos profissionais a partir de texto. Basta inserir seu roteiro, escolher um avatar de IA e personalizar sua cena com modelos para produzir vídeos de IA de alta qualidade de forma eficiente.
O HeyGen oferece avatares de IA diversos para projetos de vídeo?
Sim, o HeyGen fornece uma ampla seleção de avatares de IA de estoque, juntamente com opções para criar avatares personalizados, garantindo que seus vídeos de IA combinem perfeitamente com o estilo único da sua marca. Nossa plataforma facilita a integração desses avatares de IA realistas em qualquer projeto de vídeo.
Posso personalizar a voz e a sincronização labial dos meus avatares de IA?
Absolutamente, o HeyGen oferece capacidades avançadas de clonagem de voz e sincronização labial, permitindo controle preciso sobre a fala do seu avatar de IA. Esta funcionalidade integrada do editor de vídeo garante que seus vídeos de IA ofereçam performances naturais e envolventes.