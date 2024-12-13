O HeyGen permite que você gere "vídeos de teste de API" prontos para qualquer plataforma através de suas capacidades versáteis de "Redimensionamento de proporção & exportações". Seja demonstrando as melhores práticas do "Postman" ou o processo de "escrever um teste", o HeyGen garante que seus tutoriais técnicos alcancem um público amplo de forma eficaz.